爭議司機資歷淺不曾被客訴？ 網友打臉：10年前遇過、1離譜行為上新聞
桃園客運劉姓司機因涉嫌對黃姓學生乘客施暴，已被解聘。對於他2023年才到職、過去無與乘客發生爭執的投訴紀錄，僅有一次過站不停被記2小過的說法，網友詫異指多年前就搭過劉駕駛的公車且印象深刻，而他過去與乘客吵架、撞傷行人的「黑歷史」也曝光。還有網友發現，5年前在國道五楊高開車玩手遊的客運司機疑似同一人。
Threads社群平台有多名網友分享在桃園搭公車不愉快經驗。一名網友表示，他高中通勤對劉姓司機名字有印象，「10年前左右就有在開桃客學生專車」。他後來翻判決書確認就是同一人。搞不好就是進進出出，「桃客公關說他2023年才進來的，根本就在混淆視聽」。
其他網友表示，「他有開169，一路上講不停罵不停。坐過他的車」、「沒錯，他是回任的司機，之前就是因為跑9025滑手機被停派，新聞有報」、「你解了我的疑惑，有人指他就是邊開車邊看手機，上過新聞的」、「有離職！2023再進來」、「他改名前後都有開1路，這點我很確定」。
有網友認為，「應該是找不到人又拉進來了吧」、「風波過了，找不到司機，還是會錄用的」、「一定要桃客連帶賠償，不然桃客還是會繼續用有問題的司機」、「很多司機進進出出避風頭而已，之後會再回去開，頂多換公司換縣市」、「我們桃園人是不是要連署要求市政府施壓改善啊」。
