快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

女子協閨蜜祭拜亡姊 竟「全身覆蓋濕棉被」身亡…檢警疑遭他殺

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

馬姓女子日前由閨密陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，因陸女無法清楚交待連日情況，還扯出鬼神及遭附身的神怪說詞，檢警懷疑死因不單純，馬女疑似遭他殺，今依殺人罪嫌向法院聲請羈押陸女。

新北市消防局昨天下午2時許獲報，土城區金城路 2段處社區大樓發生高樓火警，消防人員與警方到場察看，卻未發現明顯火煙，卻在屋內發現馬姓女子（38歲）倒臥在浴室前，身上還覆蓋著溼棉被，經現場查看竟已明顯死亡，但身上卻無外傷，死因疑似窒息死亡未送醫。

據了解，報案人陸姓女子（39歲）為死者馬女姊妹共同的閨密，因馬女姊姊在今年7月間因病過世，本月18日，馬女邀陸女一同前往其姊位在土城區金城路2段住處祭拜，這段期間2人同住在屋內並且不斷焚香燒金紙念經，致整間屋子滿是香灰。

新北地檢署檢察官今天下午會同警方至市立板橋殯儀館進行刑事相驗，檢察官詢問發現及報案人的陸女時，察覺陸女雖情緒不太穩定，但說詞閃爍，對死者生前情況交待不清，不斷訴說鬼神及遭附身的神怪說詞，且前後說法不一。

檢方懷疑陸女涉有重嫌，涉及刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款之情形，非予羈押，顯難進行追訴、審判及執行，今向法院聲請羈押禁見。

馬姓女子日前由閨蜜陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，檢警疑遭他殺，今依殺人罪嫌聲押陸女。記者王長鼎／翻攝
馬姓女子日前由閨蜜陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，檢警疑遭他殺，今依殺人罪嫌聲押陸女。記者王長鼎／翻攝

土城 閨密

延伸閱讀

新北女倒臥浴室前 同住閨密交待不清…檢當場下令逮捕

台南老婦遭裝袋棄屍嘉義山區！兒子被逮恍惚 檢排除他殺訊後請回

女工程師浴後全裸僅穿長版T恤 閨密同學凍免條性侵判賠75萬

被爆與趙駿亞神復合閨密決裂　吳婉君開嗆：噁心

相關新聞

女子協閨蜜祭拜亡姊 竟「全身覆蓋濕棉被」身亡…檢警疑遭他殺

馬姓女子日前由閨密陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，因陸女無法清楚交待連日情況...

新莊槍擊案釀1死 法院今裁定2涉案嫌犯羈押禁見

新北市新莊區前晚發生街頭槍擊案釀1死，林、張2嫌因涉嫌重大，檢方今天凌晨訊後向新北地院聲請羈押，法院今晚裁定羈押禁見，同...

司機打學生挨批神隱冷處理 桃客發聲明道歉：暴力零容忍

桃園客運司機前天傍晚當街毆打學生因發軒然大波，事件延燒至今未歇，網友群起圍剿司機，也批公司漠不關心冷處理。桃客今天傍晚發...

桃客司機拳毆高中生2萬元獲釋 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

桃園客運學生專車前晚搭載八德某高中學生，劉姓司機質疑某生少投錢起事端並整路碎念，黃姓學生下車時回嗆「你錢都不會數，這輩子...

不滿施工需繞道…台南8旬翁持鐮刀與義交衝突 女警也遭殃

8旬吳姓老翁去年12月20日開小貨車經台南關廟區南雄二段時，因道路正鋪設柏油，現場管制必須改道，他不滿與義交口角，員警趕...

台南永康警務員黃剛緯防制事故成效獲「績優交通警察」

台南永康警分局交通組警務員黃剛緯，憑藉交通專業與「顯著防制事故成效」，獲選「績優交通警察」，昨天北上接受警政署長張榮興頒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。