快訊

越南籍移工慘死台中大雅街頭！清晨倒臥路中央滿地血 警逮同鄉凶嫌

NewJeans之母回歸！閔熙珍成立新公司「OOAK」掀業界關注

桃客司機痛毆學生挨批「神隱冷處理」 業者傍晚聲明回應

聽新聞
0:00 / 0:00

司機打學生挨批神隱冷處理 桃客發聲明道歉：暴力零容忍

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園客運司機前天傍晚當街毆打學生因發軒然大波，事件延燒至今未歇，網友群起圍剿司機，也批公司漠不關心冷處理。桃客今天傍晚發聲明，除對受傷學生及家屬表達歉意，也強調暴力零容忍，未來將加強司機的情緒控管訓練。

桃客聲明指出，有關10月22日傍晚公司駕駛與學生暴力衝突事件一案，公司副總經理在事發後就率相關人員親自向學生及家屬表達歉意，並允諾負起後續醫療費用等相關事宜。

桃客表示，該名司機在車上與乘客互動時的言語顯有不當，後續行為更嚴重失當，公司強烈譴責暴力，對暴力也零容忍，事發隔天即開獎懲委員會及人評會，決議立即和該司機解除勞動契約。經此事件，桃客承諾檢討，未來也會加強司機情緒管控教育訓練，宣導遇狀況時的正確因應方式。

桃園客運公車司機毆打學生引起軒然大波。記者陳俊智／翻攝
桃園客運公車司機毆打學生引起軒然大波。記者陳俊智／翻攝

情緒 教育訓練

延伸閱讀

桃客司機拳毆高中生2萬元獲釋 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

桃客司機痛毆學生遭開除 曾罵乘客「下賤」鬧上法院

公車司機痛扁學生…Cheap還原事件脈絡 網友：離開駕駛座就是完輸

遭司機施暴受害者是資優生 校方信曝非搭霸王車、促桃園客運正視此事

相關新聞

司機打學生挨批神隱冷處理 桃客發聲明道歉：暴力零容忍

桃園客運司機前天傍晚當街毆打學生因發軒然大波，事件延燒至今未歇，網友群起圍剿司機，也批公司漠不關心冷處理。桃客今天傍晚發...

桃客司機拳毆高中生2萬元獲釋 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

桃園客運學生專車前晚搭載八德某高中學生，劉姓司機質疑某生少投錢起事端並整路碎念，黃姓學生下車時回嗆「你錢都不會數，這輩子...

不滿施工需繞道…台南8旬翁持鐮刀與義交衝突 女警也遭殃

8旬吳姓老翁去年12月20日開小貨車經台南關廟區南雄二段時，因道路正鋪設柏油，現場管制必須改道，他不滿與義交口角，員警趕...

台南永康警務員黃剛緯防制事故成效獲「績優交通警察」

台南永康警分局交通組警務員黃剛緯，憑藉交通專業與「顯著防制事故成效」，獲選「績優交通警察」，昨天北上接受警政署長張榮興頒...

屏東枋寮殯葬所「插隊火化」 收賄賺紅包錢遭判刑定讞

屏東縣枋寮鄉殯葬管理所2名聘僱人員許宏成及吳忠應在2019年到2022年超過3年之間，多次向殯葬業者收紅包讓往生者能「插...

買家網購貨到付款…2次未取貨被告了 法官認行為可議但「無罪」

高雄市一名梁姓女子透過網購下訂家居用品指定送到超商貨到付款，卻沒有在時間內取貨，因此遭到賣家提告毀損，指控買家的行為造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。