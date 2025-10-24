司機打學生挨批神隱冷處理 桃客發聲明道歉：暴力零容忍

桃園客運司機前天傍晚當街毆打學生因發軒然大波，事件延燒至今未歇，網友群起圍剿司機，也批公司漠不關心冷處理。桃客今天傍晚發聲明，除對受傷學生及家屬表達歉意，也強調暴力零容忍，未來將加強司機的情緒控管訓練。

桃客聲明指出，有關10月22日傍晚公司駕駛與學生暴力衝突事件一案，公司副總經理在事發後就率相關人員親自向學生及家屬表達歉意，並允諾負起後續醫療費用等相關事宜。