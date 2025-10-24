聽新聞
司機打學生挨批神隱冷處理 桃客發聲明道歉：暴力零容忍
桃園客運司機前天傍晚當街毆打學生因發軒然大波，事件延燒至今未歇，網友群起圍剿司機，也批公司漠不關心冷處理。桃客今天傍晚發聲明，除對受傷學生及家屬表達歉意，也強調暴力零容忍，未來將加強司機的情緒控管訓練。
桃客聲明指出，有關10月22日傍晚公司駕駛與學生暴力衝突事件一案，公司副總經理在事發後就率相關人員親自向學生及家屬表達歉意，並允諾負起後續醫療費用等相關事宜。
桃客表示，該名司機在車上與乘客互動時的言語顯有不當，後續行為更嚴重失當，公司強烈譴責暴力，對暴力也零容忍，事發隔天即開獎懲委員會及人評會，決議立即和該司機解除勞動契約。經此事件，桃客承諾檢討，未來也會加強司機情緒管控教育訓練，宣導遇狀況時的正確因應方式。
