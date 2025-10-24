桃客司機拳毆高中生2萬元獲釋 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

桃園客運學生專車前晚搭載八德某高中學生，劉姓司機質疑某生少投錢起事端並整路碎念，黃姓學生下車時回嗆「你錢都不會數，這輩子就這樣」，劉某竟失控棄車追打黃生成傷，當場依傷害罪嫌送辦，桃檢複訊命2萬元交保；劉某先前未禮讓行人、辱罵乘客的「黑歷史」則遭起底。

根據法院判決系統顯示，劉某早於2014年就已在桃園客運擔任公車司機，當年因後方一名無照騎士超車不慎，從公車和腳踏車之間通過，造成腳踏車騎士倒地遭公車輾過受傷，不過劉某所涉業務過失傷害罪嫌獲檢方不起訴處分。

判決顯示，2018年1月15日上午10時，駕公車行經中壢區中山東路4段某路口欲左轉時，未禮讓吳姓行人先行通過，即貿然左轉通行，造成行人因閃避不及被公車撞上，造成吳男頭皮撕裂傷、左膝擦傷，遭法官依汽車駕駛人，為從事業務之人，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因業務上之過失，致人受傷，判處徒刑3月，得易科罰金。

2018年2月2日凌晨，劉某駕車行經桃園市平鎮區某路段前，見路旁停放車輛竟偷走該車價值600元的左側後照鏡，得手後改裝在自己的車上，桃園地院以簡易判決，將他依竊盜罪判拘役40日，可易科罰金。

至於劉某近期官司，則是2024年6月6日上午7時20分，駕駛桃園客運公車，因不滿上車的林姓女子未告知付款方式逕行入座，與林女起口角爭執，竟當眾侮辱說「你就是犯賤、下賤」等語，遭林女提告公然侮辱罪嫌。

法官採信劉某於準備程序時，坦承案發當天確實在公車上向林女表示「你這麼下賤」、「那不是下賤」等語，但否認有公然侮辱之意，以「我主觀上不是對告訴人說那些話，是受到驚嚇和影響才說這些話等語」的辯詞。