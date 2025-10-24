快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿施工需繞道…台南8旬翁持鐮刀與義交衝突 女警也遭殃

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

8旬吳姓老翁去年12月20日開小貨車經台南關廟區南雄二段時，因道路正鋪設柏油，現場管制必須改道，他不滿與義交口角，員警趕抵現場，未料，他離開現場後又騎機車手持鐮刀返回，不聽勸告還徒手攻擊致女警下巴受傷，他坦承犯行，與義交調解成立並當庭對女警致歉而獲緩刑。

檢警調查，吳翁去年12月20日上午10時4分許，駕駛自小貨車，行經關廟區南雄二段時，因路段道路施工，經章姓義交勸導他改道，他不滿其指揮，持鐮刀揮舞並作勢攻擊，並持鏟子丟擲等方式恐嚇章，章因而心生畏懼，致生危害於安全。

隨後，他於10時25分許又騎機車返回現場，因細故與在場員警發生爭執，他竟徒手攻擊在場執行職務黃姓及王姓員警，阻止員警執行職務，並致黃女受有左側臉部下巴挫傷，被依妨害公務現行犯及傷害等罪嫌上銬逮捕並送辦。

台南地院審酌，吳翁年事已高，因不滿交通疏導而持鐮刀朝義交揮舞並丟擲鏟子，以此方式恐嚇，又在警方獲報到場處理，且依法執行職務時施強暴行為，妨害公務員執行公務，且傷及女警，使女警下巴挫傷。

惟考量他犯後坦承犯行，且已與章成立調解，賠償5萬4000元，並當庭向女警鞠躬致歉，可見悔意，兼衡其犯罪動機、目的、手段、女警所受傷勢嚴重程度等一切情狀，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，又犯傷害罪處拘役40日，應執行拘役50日，可易科罰金。

法官也考量，他因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，且與章達成調解並向黃女道歉，認他經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，諭知緩刑2年，以勵自新。

台南地院，吳翁因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，且與章達成調解並向黃女道歉，認他應知所警惕，信無再犯之虞，諭知緩刑2年。圖／讀者提共
台南地院，吳翁因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，且與章達成調解並向黃女道歉，認他應知所警惕，信無再犯之虞，諭知緩刑2年。圖／讀者提共

女警 恐嚇 台南

延伸閱讀

「鏟子超人」力量太驚人！ 北市議員：這股力量要導入首都

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人相識

獻給鏟子超人 台鐵設計「光復站紀念小立牌」 列車增停措施持續至26日

高雄這條路施工汽機車、大車和單車擠一堆 網形容：開車易心肌梗塞

相關新聞

桃客司機拳毆高中生2萬元獲釋 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

桃園客運學生專車前晚搭載八德某高中學生，劉姓司機質疑某生少投錢起事端並整路碎念，黃姓學生下車時回嗆「你錢都不會數，這輩子...

台南永康警務員黃剛緯防制事故成效獲「績優交通警察」

台南永康警分局交通組警務員黃剛緯，憑藉交通專業與「顯著防制事故成效」，獲選「績優交通警察」，昨天北上接受警政署長張榮興頒...

不滿施工需繞道…台南8旬翁持鐮刀與義交衝突 女警也遭殃

8旬吳姓老翁去年12月20日開小貨車經台南關廟區南雄二段時，因道路正鋪設柏油，現場管制必須改道，他不滿與義交口角，員警趕...

屏東枋寮殯葬所「插隊火化」 收賄賺紅包錢遭判刑定讞

屏東縣枋寮鄉殯葬管理所2名聘僱人員許宏成及吳忠應在2019年到2022年超過3年之間，多次向殯葬業者收紅包讓往生者能「插...

買家網購貨到付款…2次未取貨被告了 法官認行為可議但「無罪」

高雄市一名梁姓女子透過網購下訂家居用品指定送到超商貨到付款，卻沒有在時間內取貨，因此遭到賣家提告毀損，指控買家的行為造成...

桃園逆子酒後持刀砍父險釀人倫悲劇 一審判決出爐

桃園李姓男子今年3月某日深夜回家發酒瘋，為了瑣事與老爸起口角又扭打，竟拿開山刀將老爸砍成重傷，警方到場時，他提刀應門攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。