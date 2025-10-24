不滿施工需繞道…台南8旬翁持鐮刀與義交衝突 女警也遭殃

8旬吳姓老翁去年12月20日開小貨車經台南關廟區南雄二段時，因道路正鋪設柏油，現場管制必須改道，他不滿與義交口角，員警趕抵現場，未料，他離開現場後又騎機車手持鐮刀返回，不聽勸告還徒手攻擊致女警下巴受傷，他坦承犯行，與義交調解成立並當庭對女警致歉而獲緩刑。

檢警調查，吳翁去年12月20日上午10時4分許，駕駛自小貨車，行經關廟區南雄二段時，因路段道路施工，經章姓義交勸導他改道，他不滿其指揮，持鐮刀揮舞並作勢攻擊，並持鏟子丟擲等方式恐嚇章，章因而心生畏懼，致生危害於安全。

隨後，他於10時25分許又騎機車返回現場，因細故與在場員警發生爭執，他竟徒手攻擊在場執行職務黃姓及王姓員警，阻止員警執行職務，並致黃女受有左側臉部下巴挫傷，被依妨害公務現行犯及傷害等罪嫌上銬逮捕並送辦。

台南地院審酌，吳翁年事已高，因不滿交通疏導而持鐮刀朝義交揮舞並丟擲鏟子，以此方式恐嚇，又在警方獲報到場處理，且依法執行職務時施強暴行為，妨害公務員執行公務，且傷及女警，使女警下巴挫傷。

惟考量他犯後坦承犯行，且已與章成立調解，賠償5萬4000元，並當庭向女警鞠躬致歉，可見悔意，兼衡其犯罪動機、目的、手段、女警所受傷勢嚴重程度等一切情狀，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，又犯傷害罪處拘役40日，應執行拘役50日，可易科罰金。