聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局交通組警務員黃剛緯，憑藉交通專業與「顯著防制事故成效」，獲選「績優交通警察」，昨天北上接受警政署長張榮興頒獎表揚。

永康分局說，黃剛緯警務員擅長精準分析交通事故熱點，並指導基層派出所調整巡邏和執法規畫，「實際成果驚人」。

警方統計，永康分局在今年迄今：A1類死亡事故9件9人，比起去年同期12件12人，減少了3人死亡。A2類受傷事故去年5791件、7866人，今年5654件、7716人，受傷減少137件150人。

永康分局表示，整體今年成功減少了民眾傷亡高達 153人，「這個成績充分展現了黃剛緯對交通安全的獨到見解和紮實的專業基本功。」

黃剛緯從警13年，從最基層警員做起，一路服務過台東、高雄、台南多個分局，努力進修考取中央警察大學。雖然獲獎但他謙虛表示，這份榮譽其實是屬於整個分局的，只有所有警察同仁上下一心、通力合作，才能把交通安全防制做好。

永康分局表示，黃剛緯獲獎不僅是個人光榮，更是對永康分局交通安全及事故防制工作的最大肯定。

台南永康警務員黃剛緯防制事故成效獲「績優交通警察」，警政署長張榮興頒獎表揚。圖／黃剛緯提供
台南永康警務員黃剛緯防制事故成效獲「績優交通警察」，警政署長張榮興頒獎表揚。圖／黃剛緯提供

交通事故 警察 死亡

