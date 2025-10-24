聽新聞
藝人偽造病例逃兵連環爆！16年來僅48人被查獲 最高檢震怒：從嚴偵辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

最高檢察署。圖／聯合報系資料照
最高檢察署。圖／聯合報系資料照

藝人王大陸偽造病例逃兵風波越演越烈，檢警至今發動三波拘提行動，包括藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、棒棒堂小杰、陳零九、陳大天都涉入其中，最高檢察署震怒，痛批這些藝人嚴重衝擊社會觀感與兵役制度公平性，要求各地檢署針對閃兵案從嚴從速偵辦，更公布資料指出，16年來偽造病例獲免役僅48人遭查獲。

最高檢指出，兵役法規定我國男子年滿18歲至屆滿36歲為役男，若不依法接受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤或徵集等徵兵處理者，可處5年以下有期徒刑，然而，少數社會知名人士充分享受社會資源，卻以不正當手段逃兵，嚴重破壞兵役制度公平性，已要求檢察機關應從嚴從速追究。

根據法務部法學研究中心統計，1999年至2025年9月，涉犯閃兵案件共有2198人，其中1670人遭起訴，528人獲緩起訴處分；案件中以役男滯留境外最多（1012人），其次為無故不接受徵兵檢查（437人）、逾期5日未入營（417人）。

以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師或以其他不正方法變更體位，以達免役目的的役男僅48人遭查獲送辦；對照近期因藝人「閃兵」事件到案人數已達20多人，足以證明此方式逃兵的犯罪態樣，目前被查出者僅冰山一角。

最高檢指出，統計顯示，1999年至今共1670名遭起訴的被告中，僅2人被判處1年以上徒刑，其餘均在6個月以下，實際入監服刑者比例僅千分之一，直指法院對逃兵案件量刑過輕。

最高檢強調，已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件，若被告犯罪事實明確而提起公訴時，應向法院請求從重量刑，若認個案法院量刑過輕時則要依法上訴。

最高檢點出兵役體位制度長期存在漏洞，資料顯示，2023年5月修訂體位標準後免役率高達16%，修訂前更高達25%，若資料屬實，顯示體檢與免役認定機制有待檢討，且自2024年義務役期恢復為一年以來，閃兵案件每年平均數已由過去10年間的105件增至133件，呈上升趨勢。

最高檢呼籲，逃避兵役嚴重影響民心士氣，主管機關應通盤檢討兵役法第32條以下的徵兵處理程序，強化體位認定，並提高法定刑度為7年以下徒刑，讓被告不得易科罰金，讓心存僥倖的役男徹底斷念，杜絕不法逃避兵役。

最高檢察署公布閃兵案相關數據。記者翁至成／翻攝
最高檢察署公布閃兵案相關數據。記者翁至成／翻攝
最高檢察署公布閃兵案相關數據。記者翁至成／翻攝
最高檢察署公布閃兵案相關數據。記者翁至成／翻攝

兵役 閃兵案

