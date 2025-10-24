屏東枋寮殯葬所「插隊火化」 收賄賺紅包錢遭判刑定讞

高等法院高雄分院。圖／本報資料照

屏東縣枋寮鄉殯葬管理所2名聘僱人員許宏成及吳忠應在2019年到2022年超過3年之間，多次向殯葬業者收紅包讓往生者能「插隊火化」，收賄賺進超過50萬元，遭到高等法院高雄分院依貪汙罪各判4年刑期，但2人不服上訴，仍遭最高法院駁回，全案定讞。

判決書指出，許宏成及吳忠應受僱於枋寮鄉公所，負責遺體火化業務，他們卻在犯案期間多次向殯葬業者「收紅包」，共向17家殯葬業者，以每次每具遺體火化500至1000元不等的「紅包」價格，讓遺體能夠「插隊火化」加快火化流程，讓往生者家屬不必長時間排隊等候親人遺體火化。

許宏成辯稱，這些紅包錢都是殯葬業者基於習俗主動給予，金額也是業者自行決定，並非他們主動要求，且依照習俗，接近死者遺體可能帶來厄運，因此過去、現在仍有給予協助殯葬事宜之人「紅包」以化解厄運的觀念。

經調查，2人在此期間陸續從17名殯葬業者收到「火化紅包」，少則500元多則達4萬餘元，總共收賄50萬餘元，平均每人約分到25萬元，遭依違反貪汙治罪條例法辦，一審及二審都做出有罪判決。

其中一審屏東地院判出2人分別應執行有期徒刑4年、褫奪公權3年，而上訴二審高等法院高雄分院則是直接遭法官駁回，維持4年有期徒刑的判決，但2人仍不服，持續上訴最高法院，最終最高法院法官再次駁回上訴，維持原判，全案定讞。