快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

聽新聞
0:00 / 0:00

買家網購貨到付款…2次未取貨被告了 法官認行為可議但「無罪」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄地方法院。圖／本報系資料照
高雄地方法院。圖／本報系資料照

高雄市一名梁姓女子透過網購下訂家居用品指定送到超商貨到付款，卻沒有在時間內取貨，因此遭到賣家提告毀損，指控買家的行為造成賣家損失出貨成本近4千元，法官審理後認為買家未取貨的行為可議、並不可取，但也認為現今消費型態如此，賣家本來就要衡酌必要成本，因此判買家「無罪」。

判決書指出，梁姓女子去年2月接連2次在賣家楊姓女子經營的購物網站上購物，選擇貨到付款至超商，但商品送到超商後，梁女卻沒有前往取貨，導致商品被退運，賣家因此致電梁女詢問，得知梁女自稱確實有意購買，因此賣家又二度重新寄送商品，沒想到梁女仍未取貨。

賣家楊女指控，梁女不取貨造成商品被二次退貨，是梁女使用詐術導致她遭受出貨成本3926元的財產損害。

梁女向法官坦承沒有取貨，但原因是因「忘記了」，是因為沒有收到到貨通知的簡訊，才會沒有去取貨。

法官根據雙方之間的供述以及調閱雙方之間的訂單、物流截圖、通話記錄、發票影本等，並查出第一次商品退運時，梁女曾向賣家致歉，說明自己因漏未注意電子郵件或簡訊而未及取貨。

法官認為，買家與賣家之間並無過往嫌隙或糾紛存在，因此難認定梁女有什麼動機要讓賣家造成人力成本或運費的損失。法官更提到，買家沒有取貨的行為雖可議但在現今網路交易頻繁的社會，消費者變更初衷不願購買、臨時取消或因疏忽未及取貨的情況並非罕見，這是賣家需事先衡酌的必要成本。

不過法官也認為，買家訂購商品後本應依誠實信用原則履行契約，如此不取貨的行為造成賣家損失並不可取，但單純網路訂購商品後未取貨，還是難認定買家有施用詐術，因此判買家梁女無罪。

賣家 取貨 網購

延伸閱讀

有故事的包王？他網購包包開箱愣住 暗袋竟藏用一半「痔瘡藥膏」

網購商品如垃圾般塞爆信箱 女抱怨反遭網酸：妳的問題

蝦皮購物擴大「環保無包裝」服務助買賣家雙贏 挑戰年減碳1.3萬公噸

美購物季折扣 恐不如以往

相關新聞

他又用搶票程式30張阿妹演唱會門票入手 栽跟頭判刑3月

台南黃姓男子去年9月25日以母親、女友等親友帳號，上網使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票共計30張...

判死定讞…死囚陳文魁稱已捐款「有教化可能」 聲請再審被駁回

陳文魁2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇，逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大陸，經引...

退役中將高安國「願當共軍內應」 涉共諜判刑7年半

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，涉與女友劉逸蓁接受中共指示，接觸我現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，擬在解放軍攻台時...

高安國為陸發展組織不順 高院認定「未遂」

退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高等檢察署依「...

拿百萬「投資」邱復生涉侵占？柯文哲批檢「文字獄」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司一百萬元，合...

酒醉罵警「流氓」判拘役58天 罵「禿頭」不算侮辱…是個人修養問題

30多歲沈男今年1月酒後到派出所對著一名巡佐罵「你是流氓」、「警察流氓」等語，法官依妨害公務判有期徒刑5月。沈提上訴，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。