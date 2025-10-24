買家網購貨到付款…2次未取貨被告了 法官認行為可議但「無罪」

高雄地方法院。圖／本報系資料照

高雄市一名梁姓女子透過網購下訂家居用品指定送到超商貨到付款，卻沒有在時間內取貨，因此遭到賣家提告毀損，指控買家的行為造成賣家損失出貨成本近4千元，法官審理後認為買家未取貨的行為可議、並不可取，但也認為現今消費型態如此，賣家本來就要衡酌必要成本，因此判買家「無罪」。

判決書指出，梁姓女子去年2月接連2次在賣家楊姓女子經營的購物網站上購物，選擇貨到付款至超商，但商品送到超商後，梁女卻沒有前往取貨，導致商品被退運，賣家因此致電梁女詢問，得知梁女自稱確實有意購買，因此賣家又二度重新寄送商品，沒想到梁女仍未取貨。

賣家楊女指控，梁女不取貨造成商品被二次退貨，是梁女使用詐術導致她遭受出貨成本3926元的財產損害。

梁女向法官坦承沒有取貨，但原因是因「忘記了」，是因為沒有收到到貨通知的簡訊，才會沒有去取貨。

法官根據雙方之間的供述以及調閱雙方之間的訂單、物流截圖、通話記錄、發票影本等，並查出第一次商品退運時，梁女曾向賣家致歉，說明自己因漏未注意電子郵件或簡訊而未及取貨。

法官認為，買家與賣家之間並無過往嫌隙或糾紛存在，因此難認定梁女有什麼動機要讓賣家造成人力成本或運費的損失。法官更提到，買家沒有取貨的行為雖可議但在現今網路交易頻繁的社會，消費者變更初衷不願購買、臨時取消或因疏忽未及取貨的情況並非罕見，這是賣家需事先衡酌的必要成本。

不過法官也認為，買家訂購商品後本應依誠實信用原則履行契約，如此不取貨的行為造成賣家損失並不可取，但單純網路訂購商品後未取貨，還是難認定買家有施用詐術，因此判買家梁女無罪。