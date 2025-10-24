獨／陸軍「勇虎」戰車機動任務履帶突斷 卡明新科大前下坡

陸軍第六軍團一輛CM-11「勇虎」戰車今天清晨行經新竹縣台一線明新科技大學前下坡路段時，因履帶突然斷裂，戰車卡在彎道動彈不得。由於戰車體型龐大，引起不少民眾注目，軍方隨即出動大型吊車排除，所幸未釀成任何交通事故或人員傷亡。

軍方指出，事件發生於今天清晨5時許，當時正在執行機動任務，途中CM-11戰車疑因履帶斷裂，軍方立即出動重機具吊掛排除，該車目前已由吊車移回營區檢修，相關官兵平安無恙，整起事件純屬機械故障，未與任何車輛發生碰撞，也未對民眾安全造成影響。