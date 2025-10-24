快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園逆子酒後持刀砍父險釀人倫悲劇 一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園李男酒後返家與老爸起口角，竟持開山刀揮砍，所幸警方強勢壓制並將李父送醫撿回一命，桃園地院審結，依殺害直系血親尊親屬未遂、傷害等罪，判應執行有期徒刑7年，全案仍可上訴。此為犯案凶刀。記者陳恩惠／翻攝
桃園李男酒後返家與老爸起口角，竟持開山刀揮砍，所幸警方強勢壓制並將李父送醫撿回一命，桃園地院審結，依殺害直系血親尊親屬未遂、傷害等罪，判應執行有期徒刑7年，全案仍可上訴。此為犯案凶刀。記者陳恩惠／翻攝

桃園李姓男子今年3月某日深夜回家發酒瘋，為了瑣事與老爸起口角又扭打，竟拿開山刀將老爸砍成重傷，警方到場時，他提刀應門攻擊4名員警，桃園地院審結，合議庭依殺害直系血親尊親屬未遂、傷害等罪，判應執行有期徒刑7年，本案仍可上訴。

起訴指出，26歲李男2025年3月14日深夜11時30分酒後返回中壢住處，因細故與49歲李父起口角爭執，父子倆隨即打成一團，聽到老爸大喊堂兄弟「報警」時，竟衝進房內取出長30公分的開山刀，隨即朝老爸的臉部、頸部、手部等部位揮砍，李父多處中刀倒地。

警方到場一聽屋內打鬥聲急敲門，滿身血的李男手持凶刀應門，包括仁愛所胡姓副所長、陳姓巡佐、郭姓及方姓等4員進門壓制，已陷入瘋狂狀態的李男又踢又咬，釀4警全受傷，壓制後驚見李父倒臥血泊中，僅有些微意識趕緊送醫才救回一命。

審理時，李男否認殺人，辯稱只是想傷害老爸。但法院根據調查證據認定，他持刀攻擊時，是先朝李父的頭部砍去，當李父試圖阻止攻擊時仍持續揮刀攻擊頭部、臉部和上半身。從被害李父主要傷勢集中於頭頸部等致命部位來看，雖然不是非要對方死不可，就算死了也無所謂，但他在遭老爸推出房間就離開，顯示並非「一定要讓對方死」，認為被告辯詞不足採信。

合議庭審酌，李男身為人子，僅因細故心生不滿便持刀砍殺父親，手段兇殘，所幸李父即時送醫獲救，考量李男否認自己有殺人犯行，並以「案發時喝得爛醉、不復記憶」為由，沒有清楚說明事發經過，直到法院進行準備程序時，才坦承傷害，認為他的犯後態度不佳。然而，被害李父表示原諒，並希望能從輕量刑，兼衡李男個人情況，量處適當之刑。

桃園地院 殺人

延伸閱讀

桃園公車衝突熱議 網友狂推傳奇司機「喜旺伯」、盼晚點退休

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

桃園倉庫大火悲劇收場 失聯網拍夫妻確定罹難

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

相關新聞

他又用搶票程式30張阿妹演唱會門票入手 栽跟頭判刑3月

台南黃姓男子去年9月25日以母親、女友等親友帳號，上網使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票共計30張...

判死定讞…死囚陳文魁稱已捐款「有教化可能」 聲請再審被駁回

陳文魁2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇，逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大陸，經引...

退役中將高安國「願當共軍內應」 涉共諜判刑7年半

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，涉與女友劉逸蓁接受中共指示，接觸我現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，擬在解放軍攻台時...

高安國為陸發展組織不順 高院認定「未遂」

退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高等檢察署依「...

拿百萬「投資」邱復生涉侵占？柯文哲批檢「文字獄」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司一百萬元，合...

酒醉罵警「流氓」判拘役58天 罵「禿頭」不算侮辱…是個人修養問題

30多歲沈男今年1月酒後到派出所對著一名巡佐罵「你是流氓」、「警察流氓」等語，法官依妨害公務判有期徒刑5月。沈提上訴，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。