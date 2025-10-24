桃園逆子酒後持刀砍父險釀人倫悲劇 一審判決出爐

桃園李男酒後返家與老爸起口角，竟持開山刀揮砍，所幸警方強勢壓制並將李父送醫撿回一命，桃園地院審結，依殺害直系血親尊親屬未遂、傷害等罪，判應執行有期徒刑7年，全案仍可上訴。此為犯案凶刀。記者陳恩惠／翻攝

桃園李姓男子今年3月某日深夜回家發酒瘋，為了瑣事與老爸起口角又扭打，竟拿開山刀將老爸砍成重傷，警方到場時，他提刀應門攻擊4名員警，桃園地院審結，合議庭依殺害直系血親尊親屬未遂、傷害等罪，判應執行有期徒刑7年，本案仍可上訴。

起訴指出，26歲李男2025年3月14日深夜11時30分酒後返回中壢住處，因細故與49歲李父起口角爭執，父子倆隨即打成一團，聽到老爸大喊堂兄弟「報警」時，竟衝進房內取出長30公分的開山刀，隨即朝老爸的臉部、頸部、手部等部位揮砍，李父多處中刀倒地。

警方到場一聽屋內打鬥聲急敲門，滿身血的李男手持凶刀應門，包括仁愛所胡姓副所長、陳姓巡佐、郭姓及方姓等4員進門壓制，已陷入瘋狂狀態的李男又踢又咬，釀4警全受傷，壓制後驚見李父倒臥血泊中，僅有些微意識趕緊送醫才救回一命。

審理時，李男否認殺人，辯稱只是想傷害老爸。但法院根據調查證據認定，他持刀攻擊時，是先朝李父的頭部砍去，當李父試圖阻止攻擊時仍持續揮刀攻擊頭部、臉部和上半身。從被害李父主要傷勢集中於頭頸部等致命部位來看，雖然不是非要對方死不可，就算死了也無所謂，但他在遭老爸推出房間就離開，顯示並非「一定要讓對方死」，認為被告辯詞不足採信。

合議庭審酌，李男身為人子，僅因細故心生不滿便持刀砍殺父親，手段兇殘，所幸李父即時送醫獲救，考量李男否認自己有殺人犯行，並以「案發時喝得爛醉、不復記憶」為由，沒有清楚說明事發經過，直到法院進行準備程序時，才坦承傷害，認為他的犯後態度不佳。然而，被害李父表示原諒，並希望能從輕量刑，兼衡李男個人情況，量處適當之刑。