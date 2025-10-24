小心假群組釣魚詐個資！健走活動遭冒用 後龍鎮公所發聲明提醒

小心保護個資！苗栗縣後龍鎮公所秋季最具代表性的健走活動近日疑遭冒用騙取民眾個資，已有多位鄉親受騙；對此，公所發布嚴正聲明，有心人建置群組恐作非正當用途，懷疑是詐騙集團所為要詐取個資，提醒鄉親小心勿輕易加入，避免遭有心人設計利用。

後龍鎮公所近年會在11月初公告舉辦健走，活動內容並與地方景點、夜市等結合，常吸引不少民眾報名參加，已成為後龍鎮秋季最具代表性活動，未料竟也成為有心人士索取個資管道。

後龍鎮公所指出，網路上有人盜取公所去年舉辦健走活動的海報資訊，再假冒後龍鎮公所，並以LINE群組連結報名，已有多位鄉親在假群組「報名」填寫個資，呼籲鄉親注意，公所舉辦的健走活動相關訊息會在11月初在後龍鎮公所官方臉書粉絲團公布。