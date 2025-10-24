他又用搶票程式30張阿妹演唱會門票入手 栽跟頭判刑3月

台南黃姓男子前年也因搶票而獲緩起訴，去年又使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票30張，法官認他行使偽造準私文書罪判處3月。圖／本報資料照

台南黃姓男子去年9月25日以母親、女友等親友帳號，上網使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票共計30張、票價14萬餘元，經拓元網路售票公司告發而被訴，黃前年也因搶票獲緩起訴，法官認他行使偽造準私文書罪判處3月，扣案筆記型電腦也被沒收。

檢警調查，他去年9月25日中午在台南住處，冒用母親名義，申請拓元網路售票系統會員帳號，另徵得其女友及友人同意使用其該網路售票系統會員帳號，使用「MAXINTERPARK.bot」搶票機器人程式登入售票系統後，以不正方式購得張惠妹ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會門票共計30張，票面價值達14萬1600元。

員警接獲拓元公司告發，同年11月間持台南地院核發搜索票前往其住處搜索，當場扣得筆記型電腦1台、手機1支等物。

黃於警詢時及偵訊中均坦承不諱，其自白與母親及證人2人於警詢時證述情節相符，並有拓元告發資料、訂單資料、系統LOG紀錄、信用卡交易明細等相關資料佐證，事實明確。

檢方認他犯行使偽造準私文書、文化創意產業發展法中以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦設備購買票券等罪嫌，建請法官從一重行使偽造準私文書罪處斷。

台南地院審酌，他於前年間，已有違反文化創意產業發展法中以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦設備購買票券案件，經台南地檢署緩起訴處分，竟未記取教訓、深切反省，再度冒用他人個人資料，登入拓元網路售票系統，以增加訂票成功機率，並使用搶票機器人程式購買大量票券，足以損害於拓元網路售票平台對於訂票管理正確性，且嚴重侵害消費者以合理價格參與藝文活動權益。

法官指出，黃坦承犯行，無償替同事、家人購買票券、手段、情節等一切情狀，犯行使偽造準私文書罪處3月，可易科罰金。