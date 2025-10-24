快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

聽新聞
0:00 / 0:00

他又用搶票程式30張阿妹演唱會門票入手 栽跟頭判刑3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓男子前年也因搶票而獲緩起訴，去年又使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票30張，法官認他行使偽造準私文書罪判處3月。圖／本報資料照
台南黃姓男子前年也因搶票而獲緩起訴，去年又使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票30張，法官認他行使偽造準私文書罪判處3月。圖／本報資料照

台南黃姓男子去年9月25日以母親、女友等親友帳號，上網使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票共計30張、票價14萬餘元，經拓元網路售票公司告發而被訴，黃前年也因搶票獲緩起訴，法官認他行使偽造準私文書罪判處3月，扣案筆記型電腦也被沒收。

檢警調查，他去年9月25日中午在台南住處，冒用母親名義，申請拓元網路售票系統會員帳號，另徵得其女友及友人同意使用其該網路售票系統會員帳號，使用「MAXINTERPARK.bot」搶票機器人程式登入售票系統後，以不正方式購得張惠妹ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會門票共計30張，票面價值達14萬1600元。

員警接獲拓元公司告發，同年11月間持台南地院核發搜索票前往其住處搜索，當場扣得筆記型電腦1台、手機1支等物。

黃於警詢時及偵訊中均坦承不諱，其自白與母親及證人2人於警詢時證述情節相符，並有拓元告發資料、訂單資料、系統LOG紀錄、信用卡交易明細等相關資料佐證，事實明確。

檢方認他犯行使偽造準私文書、文化創意產業發展法中以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦設備購買票券等罪嫌，建請法官從一重行使偽造準私文書罪處斷。

台南地院審酌，他於前年間，已有違反文化創意產業發展法中以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦設備購買票券案件，經台南地檢署緩起訴處分，竟未記取教訓、深切反省，再度冒用他人個人資料，登入拓元網路售票系統，以增加訂票成功機率，並使用搶票機器人程式購買大量票券，足以損害於拓元網路售票平台對於訂票管理正確性，且嚴重侵害消費者以合理價格參與藝文活動權益。

法官指出，黃坦承犯行，無償替同事、家人購買票券、手段、情節等一切情狀，犯行使偽造準私文書罪處3月，可易科罰金。

網路 台南 母親

延伸閱讀

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

被傳無限期停工封麥！張惠妹眼神死發聲了

全為陪伴張媽媽！張惠妹傳無限期停工 經紀人說話了

中職／林智勝嗨唱「三天三夜」應徵伴舞 張惠妹緊張：舞台快垮了

相關新聞

他又用搶票程式30張阿妹演唱會門票入手 栽跟頭判刑3月

台南黃姓男子去年9月25日以母親、女友等親友帳號，上網使用搶票機器人程式，搶到張惠妹在台北大巨蛋世界演唱會門票共計30張...

判死定讞…死囚陳文魁稱已捐款「有教化可能」 聲請再審被駁回

陳文魁2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇，逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大陸，經引...

退役中將高安國「願當共軍內應」 涉共諜判刑7年半

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，涉與女友劉逸蓁接受中共指示，接觸我現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，擬在解放軍攻台時...

高安國為陸發展組織不順 高院認定「未遂」

退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高等檢察署依「...

拿百萬「投資」邱復生涉侵占？柯文哲批檢「文字獄」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉公益侵占案，檢方指控柯以選舉剩餘款投資年代集團創辦人邱復生的國際電影公司一百萬元，合...

酒醉罵警「流氓」判拘役58天 罵「禿頭」不算侮辱…是個人修養問題

30多歲沈男今年1月酒後到派出所對著一名巡佐罵「你是流氓」、「警察流氓」等語，法官依妨害公務判有期徒刑5月。沈提上訴，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。