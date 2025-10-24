快訊

竹科周邊洗衣店出現內褲大盜 男偷4件內褲代價罰金5萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹26歲劉男沉迷竊取女性貼身衣物，多次潛入竹科周邊洗衣店竊取女性內褲，短短4個月內犯下5起竊盜，得手4件內褲，甚至還闖入女子住家鐵門內探看。新竹地院依竊盜、竊盜未遂及無故侵入住宅等罪，判拘役50日，易科罰金5萬元。

判決書指出，劉男於去年8月至11月間，多次在新竹科學園區周邊的自助洗衣店及竹東鎮洗衣店犯案。他趁店內無人注意時，徒手竊取女顧客清洗中的內褲，得手後迅速藏入口袋離去；其中一次因被害人恰好返回現場，劉男倉皇棄置洗衣袋逃逸，未能得逞。

警方調查發現，劉男不僅接連偷內褲，還於同年11月20日下午，未經屋主同意，闖入竹東鎮廖姓女子住家鐵門內短暫停留後離開。被害人察覺異狀報警，警方調閱監視器畫面循線逮人，並查出劉男已有多次竊盜前科。

法官審酌，劉男年輕卻不思以正當方式獲取所需，專挑竹科周邊女性洗衣店行竊，明顯侵犯他人財產與隱私，法治觀念薄弱。雖其在偵查中坦承犯行並持有身心障礙證明，但前科累累，品行不佳，難予寬貸。

法官最終依竊盜罪、無故侵入住宅罪及竊盜未遂規定，合併量刑後判劉男拘役50日，易科罰金5萬元，另沒收竊得共4件內褲。

新竹26歲劉男沉迷竊取女性貼身衣物，多次潛入竹科周邊洗衣店竊取女性內褲，短短4個月內犯下5起竊盜，甚至還闖入女子住家鐵門內探看。示意圖／123RF
新竹26歲劉男沉迷竊取女性貼身衣物，多次潛入竹科周邊洗衣店竊取女性內褲，短短4個月內犯下5起竊盜，甚至還闖入女子住家鐵門內探看。示意圖／123RF

