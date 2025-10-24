公車司機痛扁學生 Cheap還原事件脈絡 網友：離開駕駛座就是完輸

桃園公車司機涉嫌暴打未成年學生引起關注。關注交通安全的百萬YouTuber「Cheap」表示，現實很殘酷，法律上打人不對，「但現實中，即使嘴巴挑釁人也要承擔風險，嘴人前先看一下對方肌肉」，在法律上沒錯，但物理上會吃虧。

桃園司機打人事件，Cheap表示，一開始外界會覺得學生嘴秋被打活該，但實際上，還原前面的影片，會覺得司機相當惡劣。

綜合事發影片、公車內部監視器畫面，他表示，事件脈絡為衝突前，司機口氣差、質疑學生少投錢，「司機：18元只投13元，快補錢啦！（口氣不好）A同學：我上車前數兩次了是18元。司機：兩次勒。A同學：你不相信我，我可以下車。司機：喔好啊，那你下車離開。（A同學下車）」。

Cheap表示，後來司機一路上碎念，「很像說：我很少跟低能兒講話」，「B同學下車時說：你連錢都不會數，這輩子也就這樣了」。然後司機追了出去，兩人在人行道上開打，基本上是司機輾壓，身材優勢，單方面爆打。

「現實很殘酷」，Cheap表示，還是要記得那句話，「千金之子不死於市」。B同學那句話跟長按喇叭一樣，這不是吵架，屬於發起「戰鬥邀請」。

至於該名司機遭桃園客運開除，Cheap說，「現在司機很缺人，被開除也不會找不到工作啦」。

其他網友表示，「怎麼覺得是司機挑釁學生」、「明明就是司機問題啊，沒有證據就單方面指控學生逃票，學生下車避開衝突，他還繼續在其他學生面前罵下車學生，最後被其他學生嘴了才惱羞打人」、「支持高中生提告」、「還有一些人帶風向說學生逃票加嘴秋才被打」、「司機的碎念算不算挑釁」、「使用暴力就已經先輸一半了」。

也有網友說，「司機離開駕駛座就是完輸，你整輛公車上還有那麼多乘客，隨意停車還未熄火就離開，假如釀成事故，造成傷亡，難辭其咎」、「看來只有有禮貌的A同學是贏家，相較之下，被嗆一句就動手打人，丟掉工作剛好而已」、「只能說是近乎台灣大欺小日常」、「怎麼看都是司機不對，追下去打學生，學生不防衛，難道就被打？還要控告學生？」、「公車業者會因為司機離職導致一條路線因此取消」、「悠遊卡直接解決這種鳥問題」。