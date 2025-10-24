判死定讞...死囚陳文魁稱己捐款「有教化可能」 聲請再審被駁回

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳文魁2000年間為了債務問題，率手下槍殺前台南市崇善里長黃騰禕，造成2死3傷慘劇，逃亡期間再犯擄人勒贖，潛逃大陸，經引渡回台，共被判8次死刑，最高法院6度發回更審，2009年駁回上訴定讞。去年9月死刑釋憲後，他向台南高分院聲請再審及停止刑罰執行均被駁回。

陳文魁及律師在再審文件中提及，他於判決確定後，有對高雄氣爆、雙親意外身亡孤兒捐款、收藏圖書供看守所同學閱覽，並託胞姊購買圖書捐贈多處監所、慈善機構及捐款證明、參與修復式司法課程研習及利用懇親機會，勸戒兒女不可碰毒等新證據，原確定判決以陳難認有教化可能，判處死刑，存有合理懷疑。

台南高分院指出，陳文魁雖依刑事訴訟法規定聲請再審，但並未提出任何新事實、新證據。且陳所犯殺人案件並無法律規定「減輕或免除其刑」的「絕對制」情形，自不得依憲法法庭相關判決意旨聲請再審。

台南高分院指出，陳文魁所提原確定判決漏未審酌上述各項證據資料等，均關於陳犯罪後態度事實，顯然均不足以動搖原有罪確定判決所確認「犯罪事實」，也與法院客觀有依法應諭知免刑判決可能「減輕或免除其刑」法律規定無關，僅涉及量處「宣告刑」輕重問題，均與再審要件規定不符。

因此，陳所提出各項證據資料，並非有何新事實或新證據發現足以影響原確定判決所認定罪名，顯然不足以動搖原確定判決所認犯罪事實，無調查必要。

這起命案發生於2000年7月2日凌晨，台南市東區里長聯誼會長黃騰禕與弟弟黃盟宸、司機林世宗及台南市警局教官黃國洲，與方姓、鄭姓男子在台南市崇善路黃騰禕的服務處泡茶，陳文魁與楊哲賢持槍闖入，不顧黃國洲勸阻，朝黃騰禕兄弟、林世宗等5人開槍，當場打死黃騰緯、林世宗2人，其餘3人受傷，僅黃國洲毫髮無傷。

陳文魁殺人後逃亡，逃亡期間再綁架1名黃姓商人，勒索1千萬，同年中秋節前夕由嘉義沿海偷渡到大陸，12月間因持假護照要搭機，被大陸公安人員逮捕，羈押2年後遞解回台，並移送台南地檢署歸案。

陳文魁表示，當年黃國洲經營賭場，託黃騰禕向他索債，他才憤而行凶。檢方依陳的供詞破獲黃國洲經營的賭場，黃則被免職判刑。檢方依殺人、擄人勒贖等罪，將陳文魁提起公訴並求處死刑，歷審均判處死刑。

台南看守所死囚陳文魁聲請再審及停止刑罰之執行，均遭台南高分院駁回。圖／本報資料照
台南看守所死囚陳文魁聲請再審及停止刑罰之執行，均遭台南高分院駁回。圖／本報資料照

