酒醉罵警「流氓」判拘役58天 罵「禿頭」不算侮辱…是個人修養問題

30多歲沈男今年1月酒後到派出所對著一名巡佐罵「你是流氓」、「警察流氓」等語，法官依妨害公務判有期徒刑5月。沈提上訴，法官撤銷原判決，改依公然侮辱罪判拘役58天；法官指不算妨害公務，且指他另罵「秃頭」也未構成公然侮辱，是個人修養用詞。

基隆地院判決書指出，沈男稱民國112年間曾因行車糾紛，遭3、4人毆打成傷，沈當天報警後，基隆市警察局第二分局東光派出所查獲李姓、許姓2人，並以涉嫌妨害秩序等案件移送檢察署偵辦起訴，也已判決。

但沈男不滿警只查獲2人，今年1月2日晚在家飲酒後，3日凌晨到東光派出所值班台前，大聲表明不滿他被打傷案件處理情形，說了十多分鐘後，對一名巡佐及在場員警稱，「你們失職」、「你在這邊幾十年，在這邊腐化、腐爛」等語。

巡佐告知沈男喝酒爛醉行為需要保護管束，沈拒絕簽保護管束同意書，還大罵「流氓」、「你是流氓」、「你是地方人，你是流氓」、「警察流氓」等語，巡佐當場逮捕沈，對其宣告訴訟權利、使用戒具手銬，銬在人犯戒護區。

沈被上銬後仍接續罵不停，還說「沙小」、「什麼東西禿頭」等，巡佐認為足以毀損聲譽提出告訴，經檢方起訴後，今年6月法官依妨害公務罪判沈男有期徒刑5月，可易科罰金。

沈男不滿判決結果提出上訴，法官日前撤銷原判決妨害公務罪部分，改僅依公然侮辱罪判拘役58天，可易科罰金。法官主要理由認為，沈男除不停口辱罵及自說自話外，並無其他足以妨害公務的行為舉止，未侵害「公務執行」。