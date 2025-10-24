遭司機施暴受害者是資優生 校方信曝非搭霸王車、促桃園客運正視此事

桃園客運學生專車劉姓司機對黃姓學生施暴事件，事發時一名同車學生的家長在Threads發聲，還原事發經過，他呼籲大眾不要被斷章取義截錄影音帶偏，校方也沒有不處理，有陪同學生到醫院到警局，被害學生鼻梁斷了，「等著開刀，也被打到滿臉血」，「請不要給孩子二次傷害，這個年紀的孩子半大人半孩子！比較敏感」。

該名網友表示，這幾個先後上車的學生是高中數資班的孩子，學生A被司機懷疑少投錢、於是自願先下車要找教導主任來，學生A下車後，另名學生B上車說「我很確定他投18元」，但司機持續碎念已下車的學生A。被害人、黃姓學生上車後，聽到司機持續念學生A的不對，便出聲回嘴。司機將公車駛離後，還在跟學生碎念。之後黃姓學生下車，未料司機追下車開打。

他並PO出學校給家長的信，內容指昨天已對受害學生的班級輔導，學校要求桃園客運以此事件為鑑，正視此一問題。被司機所指投錢不足額的學生認為被冤枉，並沒有上車。與司機發生肢體衝突的學生是按規定投足金額上車。絕無網路流傳學生搭霸王車情事。請家長陪伴與支持孩子，共同渡過這段時期，為孩子的身心健康把關。