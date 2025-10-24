遭司機施暴受害者是資優生 校方信曝非搭霸王車、促桃園客運正視此事

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

桃園客運學生專車劉姓司機對黃姓學生施暴事件，事發時一名同車學生的家長在Threads發聲，還原事發經過，他呼籲大眾不要被斷章取義截錄影音帶偏，校方也沒有不處理，有陪同學生到醫院到警局，被害學生鼻梁斷了，「等著開刀，也被打到滿臉血」，「請不要給孩子二次傷害，這個年紀的孩子半大人半孩子！比較敏感」。

該名網友表示，這幾個先後上車的學生是高中數資班的孩子，學生A被司機懷疑少投錢、於是自願先下車要找教導主任來，學生A下車後，另名學生B上車說「我很確定他投18元」，但司機持續碎念已下車的學生A。被害人、黃姓學生上車後，聽到司機持續念學生A的不對，便出聲回嘴。司機將公車駛離後，還在跟學生碎念。之後黃姓學生下車，未料司機追下車開打。

他並PO出學校給家長的信，內容指昨天已對受害學生的班級輔導，學校要求桃園客運以此事件為鑑，正視此一問題。被司機所指投錢不足額的學生認為被冤枉，並沒有上車。與司機發生肢體衝突的學生是按規定投足金額上車。絕無網路流傳學生搭霸王車情事。請家長陪伴與支持孩子，共同渡過這段時期，為孩子的身心健康把關。

其他網友表示，「同為家長的我，忍不住還是想叮囑一下孩子：正義本身沒有錯，但也要適時保護自己，今天碰到拳頭，萬一是利刃真的是慘了！記下車牌、錄下影音、請師長、投訴都是方法」、「不論誰對誰錯，影片很明顯：那名學生已被打到倒地無力，司機卻還不肯停手，簡直是在往死裡打」、「搭車的學生們也都是下課想要回家而已，如果三番兩次都被這樣找麻煩，心裡肯定受不了」、「辛苦了，我孩子以前念這所學校，我們也反應過公車問題，所以也知道入校的桃園司機很跋扈，我支持學生也心疼學生，謝謝孩子幫忙除三害」。

劉姓司機涉嫌對黃姓學生動粗，警方接獲報案到場了解情形。記者陳恩惠／翻攝
桃園客運學生專車劉姓司機對黃姓學生施暴事件，學校給家長的信。圖／取自Threads
