高安國為陸發展組織不順 高院認定「未遂」

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」。圖／取自臉書

退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高等檢察署依「為大陸地區發起組織」罪起訴求處重刑，台灣高等法院認為高想發展組織但不順利，認定「未遂」，未如檢方預期重判十年以上刑。

依據高安國計畫，只要解放軍獲得台灣周邊海空域優勢，完全封鎖台灣時，反獨促統聯軍便充當中共內應，開始攻擊重要的政府機關、建立臨時政府，進而達到「兩岸統一」目標。

高安國曾在美國陸軍步兵學校高級班、革命實踐研究院等單位進修，曾任陸軍六軍團指揮部中將副指揮官、花東防衛司令部司令官。二○一四年，高安國與卅位退將前往廈門參加「中國海峽兩岸將軍論壇」，呼籲國軍勿阻止解放軍攻台，引發爭議。

高院在判決中提到，高安國二○二○年間草擬反獨促統聯軍計畫，女友劉逸蓁負責與對岸人員聯繫，高另草擬「永福計畫」，訂出作戰構想，謀求現役或退役軍人加入。兩人被認定違反國安法，為大陸發展組織，原因在於他們從二○二三年二月廿五日起，多次前往大陸與中共黨政軍人員會面，並接受指示與贊助，以召開研討會、接觸現役軍人等方式替中共鋪路。

高的義子侯紹康曾在大陸工作，其白姓主管和中共黨政人士有接觸，侯為了錢從二○一九年起至去年止，陸續吸收三名成員，再派他們去接觸我現役軍人。

本案審理時，侯紹康、邱榮鴻、陳敬淮認罪，高安國、劉逸蓁堅稱未接受中共黨政軍資助發起反獨促統聯軍組織，張勝豪也否認收受大陸金錢與侯合作，但高院不採信。