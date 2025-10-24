聽新聞
嘉義大埔鄉長涉貪 遭羈押停職
嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄洩漏工程底價、公車私用等，嘉義地院昨天下午羈押庭認為吳明勲及張姓廠商涉貪汙治罪條例，涉犯重罪且犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人之虞，裁定羈押並禁止接見通信；嘉義縣府依地方制度法予以停職，下周派員代理。
據悉，大埔鄉公所2022年至2024年間發包專案管線、數位平台及藍色公路興建等3項工程，經費2億多元，吳涉嫌洩漏底價及相關資訊予張姓業者，疑似向廠商收受工程款回扣，前天發動搜索20處地點並傳喚9人到案偵訊。另也涉嫌公車私用，接送親友或不實核銷油料費。
檢方訊後認為吳及張姓業者涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告無羈押必要，以5萬至10萬元具保。法院羈押庭認為吳及張姓廠商涉貪汙治罪條例，涉犯重罪且罪嫌重大，有逃亡、勾串證人之虞，無其他替代羈押手段，裁定羈押禁見。
縣府民政處表示，依地方制度法第78條第1項規定，鄉長依刑事訴訟程序被羈押，由縣政府停止職務，且依規定，鄉長停職者由縣政府派員代理，沒有派代期限，將提報人選由縣長核准，預計下周一會進行相關程序。
