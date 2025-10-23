假義消YUKI自曝是雙性人、染色體XXY 喊「救人是我的天職」

台中日前傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名金長髮、自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR引發爭議，許姓男子今天出面受訪自稱日本人且有孕，受訪到一半還差點孕吐，事後被查出其證件上記載男性，且行使偽造的醫療機構隊員涉嫌偽造文書；許今受訪稱自己是「雙性人」，認為救人是他的天職。

YUKI今下午赴台中地院出庭，他身穿類似學生制服、短裙，外搭1件外送員外套，庭後他大方受訪並向鏡頭證明一頭烏黑長髮是真髮，他提到自己20歲才從日本回台灣、開始工作，從沒否認自己是台灣人，現場媒體詢問他能否用日文簡單介紹自己，YUKI以之前介紹過了婉拒。

YUKI說，自己學習加入急救有2、3年，期間救過很多很多人，CPR就只有本案北屯男童沒有成功而已，但他對醫療事業組織不了解，認為當初發證照給他的單位害到他了。

YUKI還說「一直以來救護、救人就是他的天職」，但因自己先前有偽造文書前科，無法申請良民證，自己才沒循正規管道去考救護證照，目前他對救護還是很有熱忱，但所有救護、EMTF群組都不加，若有人路倒在他面前，自己仍然會去救他。

YUKI今也揭露自己是雙性人，正常男性染色體XY、女性XX，他的是「XXY」所以是雙重性別。

台中北屯區3月發生男童溺斃案，許男當時透過民間群組通知到場替男童CPR，事後被質疑穿著EMT制服、假冒義消證件，根本不具義消身分。

台中地檢剪報分案，查出許男2022年3月24日在南區忠明南路、國光路口車禍，他明知並無「修諺凱醫療救護事業集團」存在，卻偽造「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」，警詢時提出交予警員，用來證明身分，損害消防機構管理急救資格的正確性。

檢方訊時，許全部否認，辯稱該證書是他去參加救護課程，結束後對方發給他，自己都放在沒拿出來使用。但檢方根據許男當時被查出車禍偽簽姊姊名字等，認為他犯行明確，依偽造文書罪嫌起訴他。