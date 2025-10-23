台東員警勤務中赴健身房運動 涉違法遭移送偵辦

台東林姓員警熱愛健身，在IG擁有上萬粉絲追蹤，卻在勤務中前往健身房從事私人活動，並偽造勤務表，台東縣警察局依偽造文書和詐欺罪移送台東地檢署偵辦，並將他調至外島。

台東縣警察局台東分局接獲檢舉，在社群有許多粉絲追蹤，長相帥氣，喜歡運動的林姓員警，經常在勤務中到台東市區健身房從事私人活動。

台東分局第二組組長黃冠儫今天接受媒體訪問表示，林姓警員於今年間多次於勤務中擅自離開勤務處所，至台東市區健身房從事私人活動。台東分局獲悉後主動調查相關事證，林員確有違反勤務紀律情事。

黃冠儫表示，全案已依涉嫌刑法偽造文書與詐欺罪，移請台東地檢署偵辦。

台東分局表示，林員過去平時表現雖正常，也多次獲嘉獎表揚，但因其私人行為已有違反勤務紀律，且查證屬實，依法辦理，並適妥調地處置；至於是否有他在社群表示遭職場霸凌情事，經了解，並無相關事證，尊重他個人意見表達。

無黨籍台東縣議員林參天表示，台東分局長久紀律鬆散，分局長陳宏平今年6月被爆料作風官僚、公器私用，遭記2次申誡處分，「上行下效」，難怪底下員警風紀也不好，目前台東縣議會進行定期大會，他會在議會中好好檢討台東分局，包括不當執行取締違規交通等問題。