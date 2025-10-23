嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭檢調搜索，懷疑涉嫌收賄、公車私用，向法院聲請羈押，嘉義地方法院今天下午羈押庭認為吳男及張姓廠商涉貪汙治罪條例，涉犯重罪且犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人之虞，無其他替代羈押手段，裁定羈押並禁止接見通信。

據了解，大埔鄉公所發包專案管線、數位平台及藍色公路興建等3項工程，經費約2億多元，吳男涉嫌洩漏底價及相關資訊予張姓業者，疑似向廠商收受工程款回扣，但詳細收賄金額仍待檢調釐清，另也涉嫌公車私用，接送親友或不實核銷油料費。

檢方訊後認為吳男及張姓業者涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告無羈押必要，分別以5萬、8萬、10萬元具保。法院羈押庭認為吳男及張姓廠商涉貪汙治罪條例，涉犯重罪且犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人之虞，無其他替代羈押手段，裁定羈押禁見。