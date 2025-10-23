「最美電競董座」不服遭限制出境 想出國再創業遭駁回確定

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院審理九州博弈案，包括九州總裁陳政谷、前電競聯盟最美董座徐培菁等矚目被告；台中地院一審以徐女頻繁出國，9月初裁定她限制出境、出海，徐聲請暫時解禁，主張原訂阿聯酋航空要去義大利酒莊參訪，仍遭駁回，徐再提抗告，台中高分院二審認她有逃亡之虞，駁回確定。

台中地院一審指出，檢方依貪汙、賭博、洗錢及組織等罪嫌起訴徐，徐未認罪，其涉犯最輕本刑3年以上重罪，且她去年被起訴、案件繫屬法院1年內「有多次出入境紀錄」，徐是葳群公司負責人，有相當資力可出境滯留國外，裁定她9月8日起限制出境、出海8月。

徐培菁聲請暫時解除限制出境、出海，主張今年1月1日後未再受限制出境、出海，她多次出國幾乎都有辯護人、律師吳佳蓉陪同，且為公務出差、均短暫停留，照原定行程出發及返台，無任何逃亡可能性。

徐說，她9月8日被裁定限制出境、出海前，就已接獲義大利托斯卡尼地區Cetena Rossa酒莊邀請於9月25日至10月1日前往酒莊參訪，她9月初訂妥9月22日出發至義大利，10月3日返台的阿聯酋航空航班，聲請暫時解除9月22日至10月3日間之限制出境、出海處分。

一審考量，無從確知徐女所稱的參訪，有其必須親自赴外的急迫性、必要性或不可替代性，且被告偵、審遵期到庭，國內仍有家人、工作，也仍有不顧國內事業、親屬而棄保潛逃者，不勝枚舉，本案涉及貪汙重罪，難排除徐有滯留不歸可能，駁回其聲請。

徐女不服，提抗告主張撤銷原裁定，她主張6項理由，表示自己大學畢業就從事新聞台記者多年，2008年自行創業成立葳群公司，2018年接任中華民國電子競技運動協會理事長，2020年體檢發現顱內動脈瘤就辭去職務，後經剛谷公司延攬為其開發遊戲，並未涉及賭博、洗錢。

徐也提及和時任台中市刑大大隊長林明佐交往時，匯款20萬元是共同投資股票，另幫林租台北酒店式公寓，林也應償還租金，均非行賄林之不正利益；她也說，家中有年邁長輩，自己銀行、證券戶及不動產都被扣押，出境是為創業、洽談品牌，並無逃亡之虞，請求撤銷原裁定。

台中高分院二審查，依檢方起訴事證，足認徐嫌疑重大，一審權衡比例原則採取限制出境、出海，已屬對她相對最小侵害處分，裁量並無違法或不當。

二審說，徐女在一審準備程序否認犯罪，後續還有審判、執行程序，應考量當是人心態隨訴訟發展變化可能性，且徐主張2025年出境是為重返社會、再度創業，其既自承常出國，足認確有能力在海外生活，仍認其有逃亡之虞，限制其出境、出海仍有必要，裁定駁回，不得再抗告。

徐培菁。圖／報系資料照
