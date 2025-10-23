柯文哲案律師控偵查檢察官涉刑事犯罪 公訴檢察官駁：有訴訟外目的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今傳喚柯出庭，柯的律師聲請勘驗台北市都發局前局長黃景茂偵訊光碟，指偵查檢察官林俊言不當訊問黃涉刑事犯罪，公訴檢察官表示，林俊言不是被告或證人，要求到庭依法無據。

審判長表示，檢辯如提供逐字稿後，於客觀上就可確認真正，請檢辯先就偵訊譯文逐字稿內容確認後庭呈，再評議有無勘驗必要。

柯的律師聲請勘驗，還主張林俊言在勘驗時有到庭必要，表示光碟時間只有20分鐘，林俊言的語氣、方法不勘驗無法體會，不只關乎證據能力，也跟司法信賴度有關；律師說，林俊言唆使書記官做的筆錄與社會公益有關，做法讓辯護人無法行使權利。

柯的律師甚至表示，林俊言涉及刑事犯罪，公務員知有犯罪嫌疑應依法告發，為避免日後生爭議並保護公訴檢察官，希望法院能實體勘驗。

公訴檢察官表示，林俊言不是案子的被告、證人或當事人，要求林俊言到場於無法據，偵查筆錄是記載要旨，且被告也有簽字，如辯護人認為有誤，可以檢方勘誤後的為準，不希望辯護人用訴訟外目的影響審判內容。