聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲案律師控偵查檢察官涉刑事犯罪 公訴檢察官駁：有訴訟外目的
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今傳喚柯出庭，柯的律師聲請勘驗台北市都發局前局長黃景茂偵訊光碟，指偵查檢察官林俊言不當訊問黃涉刑事犯罪，公訴檢察官表示，林俊言不是被告或證人，要求到庭依法無據。
審判長表示，檢辯如提供逐字稿後，於客觀上就可確認真正，請檢辯先就偵訊譯文逐字稿內容確認後庭呈，再評議有無勘驗必要。
柯的律師聲請勘驗，還主張林俊言在勘驗時有到庭必要，表示光碟時間只有20分鐘，林俊言的語氣、方法不勘驗無法體會，不只關乎證據能力，也跟司法信賴度有關；律師說，林俊言唆使書記官做的筆錄與社會公益有關，做法讓辯護人無法行使權利。
柯的律師甚至表示，林俊言涉及刑事犯罪，公務員知有犯罪嫌疑應依法告發，為避免日後生爭議並保護公訴檢察官，希望法院能實體勘驗。
公訴檢察官表示，林俊言不是案子的被告、證人或當事人，要求林俊言到場於無法據，偵查筆錄是記載要旨，且被告也有簽字，如辯護人認為有誤，可以檢方勘誤後的為準，不希望辯護人用訴訟外目的影響審判內容。
檢辯今爭執點始於黃景茂本月2日作證時，否認偵查中說過京華城案他「明知違法」，檢方筆錄卻做出相反記錄；黃當天表示「他（檢察官）幫我寫的，我沒講明知違法」，黃還說因看筆錄時間很短，沒仔細看就簽字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言