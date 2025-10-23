3保全收賄替收容人買炸雞…害公司遭扣違約金 法院要移民署吐還50萬

移民署宜蘭收容所3名保全收賄替收容人夾帶現金、買炸雞，讓嘉賀保全公司結算價金時被移民署扣60萬3000元違約金，嘉賀保全認為不合理，而提民事訴訟請求返還價金，台北地方法院判移民署應給付嘉賀保全50萬3000元，可上訴。

宜蘭收容所3名外包保全前年被發現收受對價，替收容人夾帶金錢、炸雞等食物，甚至還向收容人宣稱可以幫忙早點回國，被羈押禁見。嘉賀保全主張，公司2022年12月21日得標移民署的保全服務採購案，並與移民署簽訂隔年的採購契約，總價金共3333萬1367元，履約期間為2023年1月1日至12月31日。

嘉賀保全認為，公司已經依約提供保全服務，但移民署結算價金時，卻以3名保全收賄為由，按違規次數201次，依需求說明書規定扣罰60萬3000元違約金，但3名保全是之前先鋒保全採購案聘用的保全人員，公司承接後，依宜蘭收容所指示留任。

嘉賀保全指出，移民署正職人員對保全人員管理極為鬆散，已知保全違失卻未通報給公司，使公司無法即時導正或淘汰不適任人員，且保全違規皆發生於內崗哨，但宜蘭收容所未許可公司進入內崗哨管制區督導，實不應將保全違規行為歸責於公司，提告請求移民署給付60萬3000元。

移民署反駁，嘉賀保全未依約善盡管理責任，3名保全違規行為達201件，且事件經媒體大篇幅報導，影響移民署及宜蘭收容所廉政形象甚鉅，因此扣罰違約金，且嘉賀保全接獲扣罰違約金的通知，並未提出異議。

法院認為3名保全的行為確實構成扣罰違約金的要件，但考量3名保全在嘉賀得標採購案之前，就已經在宜蘭收容所服勤，勤務編排也全然依移民署的排定，堪信嘉賀保全除自身應善盡管理保全人員責任外，也有賴移民署對於3人原本執勤狀況的判斷，以篩選聘用人員。