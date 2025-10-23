聽新聞
台東健身帥警員疑違反勤務紀律至健身房運動 遭調查移送法辦
一名任職於台東警分局林姓警員，熱愛健身、長相帥氣，同時IG擁有上萬粉絲追蹤，遭人踢爆疑勤務中擅自離開勤務處所，至市區健身房從事私人活動，分局獲悉後主動調查相關事證，查林員確有違反勤務紀律情事，全案已依涉嫌刑法偽造文書與詐欺罪，移請地檢署偵辦。
台東警分局表示，該員過去平時表現雖正常，也多次獲嘉獎表揚，但因其私人行為已有違反勤務紀律，且查證屬實，依法辦理，並適妥調地處置；至於是否有他在社群表示遭職場霸凌情事，經了解，並無相關事證，尊重他個人意見表達。
林姓警員於分局任職5年，平時熱愛健身，不時上傳PO社群他健身的成果，由於長相帥氣，IG擁有上萬粉絲，可以說是警界網紅。未料，近期卻遭人踢爆任職馬蘭派出所期間，疑多次違反勤務紀律，因而被調往綠島服務，但林員仍活躍社群。
據了解，林員不僅上班期間常搭乘警車前往健身房運動，除有公器私用之嫌外，另也被調查發現，疑似浮報加班費涉及不法行為；不過，他在社群表達遭受職場霸凌，還曾提出離職，還嘆自己沒背景才被上級調離單位。
