女攤販被街友偷錢...民眾熱心PO網 警追查她為難曝「不想報案」理由
豐原區一名女攤販日前被認識的疑似街友偷零錢，她本來不想報案，因為這名男子偶爾會幫她收拾攤位，攤位遭竊消息今天被熱心民眾PO網，豐原警方已主動追查中。
台中市警局豐原分局豐原派出所副所長蔡呈瑞表示，豐原派出所今天執行網路巡邏時，發現一則貼文後立即展開調查，經查該所迄今未受理與貼文內容相關的報案紀錄。
為了釐清案情，警方已立即派員前往案發地點了解情形，並通知被害人至派出所完成正式報案、立案偵處；後續將持續擴大調閱監視器畫面，全力追查涉案人身分，依法偵辦。
警方呼籲，對於任何不法行為，絕對依法嚴辦、絕不寬貸。請市民朋友放心，警方維護治安的決心與行動力絕不動搖，日後將持續展現強而有力的執法作為。
警方說明，竊盜案是公訴罪，被偷零錢的水果攤販今天已到派出所報案，據了解，她原本不想報案，因為這名男子偶爾會幫她收拾攤位。
