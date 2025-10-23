快訊

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

女攤販被街友偷錢...民眾熱心PO網 警追查她為難曝「不想報案」理由

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原區一名女攤販日前被認識的疑似街友偷零錢，她本來不想報案，因為這名男子偶爾會幫她收拾攤位，攤位遭竊消息今天被熱心民眾PO網，豐原警方已主動追查中。

台中市警局豐原分局豐原派出所副所長蔡呈瑞表示，豐原派出所今天執行網路巡邏時，發現一則貼文後立即展開調查，經查該所迄今未受理與貼文內容相關的報案紀錄。

為了釐清案情，警方已立即派員前往案發地點了解情形，並通知被害人至派出所完成正式報案、立案偵處；後續將持續擴大調閱監視器畫面，全力追查涉案人身分，依法偵辦。

警方呼籲，對於任何不法行為，絕對依法嚴辦、絕不寬貸。請市民朋友放心，警方維護治安的決心與行動力絕不動搖，日後將持續展現強而有力的執法作為。

警方說明，竊盜案是公訴罪，被偷零錢的水果攤販今天已到派出所報案，據了解，她原本不想報案，因為這名男子偶爾會幫她收拾攤位。

一名男子被控在豐原區復興路偷水果攤零錢，警方主動追查。圖／取自臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）
一名男子被控在豐原區復興路偷水果攤零錢，警方主動追查。圖／取自臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）

零錢 偷竊

延伸閱讀

光復節連假將到 豐原警方提供替代路線避免陷車潮

北市艋舺公園動工4個月街友回流 在地籲：不要發放便當

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

街友為何喜歡聚集車站？ 網揭3優勢條件：首選之地

相關新聞

柯文哲案律師控偵查檢察官涉刑事犯罪 公訴檢察官駁：有訴訟外目的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今傳喚柯出庭，柯的律師聲請勘驗台北市都發局前局長黃景茂偵訊光碟，指偵查檢察官林俊...

退役中將高安國「求統」 判決揭解放軍封鎖台灣時內應計畫

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，與女友劉逸蓁接受中共拉攏，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，將在解放軍攻台時...

台鐵前員工殘忍持鐵鎚殺害同事 二審今仍判無期徒刑

台鐵左營機務段號誌部門員工林金仁因與洪姓同事結怨長達10年之久，2023年6月殘忍持鐵鎚敲破洪的後腦後還錘全身將其殺害，...

3保全收賄替收容人買炸雞…害公司遭扣違約金 法院要移民署吐還50萬

移民署宜蘭收容所3名保全收賄替收容人夾帶現金、買炸雞，讓嘉賀保全公司結算價金時被移民署扣60萬3000元違約金，嘉賀保全...

台東健身帥警員疑違反勤務紀律至健身房運動 遭調查移送法辦

一名任職於台東警分局林姓警員，熱愛健身、長相帥氣，同時IG擁有上萬粉絲追蹤，遭人踢爆疑勤務中擅自離開勤務處所，至市區健身...

女攤販被街友偷錢...民眾熱心PO網 警追查她為難曝「不想報案」理由

豐原區一名女攤販日前被認識的疑似街友偷零錢，她本來不想報案，因為這名男子偶爾會幫她收拾攤位，攤位遭竊消息今天被熱心民眾P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。