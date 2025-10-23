楊梅分局持續執行「靜桃專案」，針對非法改裝及噪音擾民車輛加強稽查。圖：警方提供

為維護市民安寧及環境品質，桃園市楊梅警分局持續執行「靜桃專案」，針對非法改裝及噪音擾民車輛加強稽查。楊梅分局結合環保局於9月、10月間共執行3場次聯合稽查，透過巡邏方式全力取締違規車輛。9月份共攔查20部汽機車，其中6部機車不合格；10月份則攔查17輛，有2部汽車、3部機車不合格，所有不合格車輛均當場告發並限期複驗。

10月的聯合稽查過程中，發現有車主雖聲稱已恢復原廠配件但仍舊超標，原來是因為車主曾經將引擎與傳動系統改裝，導致車輛噪音值仍超過法定標準。警方呼籲，車主切勿任意改裝車輛，以免製造噪音觸法受罰。雖然日後更換回原廠排氣管檢測，但仍會有超標的可能。此外，稽查過程中亦查獲一名未成年騎乘機車無照上路。警方除開出無照駕駛罰單外，也依《道路交通管理處罰條例》第85條之2規定，禁止其繼續駕駛並依法查扣車輛，通知監護人前來領回。

楊梅分局表示，將持續不定時配合環保單位執行聯合稽查，針對非法改裝、噪音超標的車輛嚴格取締，同時也呼籲民眾，切勿任意改裝車輛或有危險駕駛行為，應遵守相關交通法規，共同建立安全、安寧的用路與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅環警聯手稽查改裝車 駕駛恢復原廠配件仍因1事挨罰