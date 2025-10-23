快訊

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

楊梅環警聯手稽查改裝車 駕駛恢復原廠配件仍因1事挨罰

桃園電子報／ 桃園電子報

S 76914695 0
楊梅分局持續執行「靜桃專案」，針對非法改裝及噪音擾民車輛加強稽查。圖：警方提供

為維護市民安寧及環境品質，桃園市楊梅警分局持續執行「靜桃專案」，針對非法改裝及噪音擾民車輛加強稽查。楊梅分局結合環保局於9月、10月間共執行3場次聯合稽查，透過巡邏方式全力取締違規車輛。9月份共攔查20部汽機車，其中6部機車不合格；10月份則攔查17輛，有2部汽車、3部機車不合格，所有不合格車輛均當場告發並限期複驗。

S 76914693 0
車主切勿任意改裝車輛，以免製造噪音觸法受罰。圖：警方提供

10月的聯合稽查過程中，發現有車主雖聲稱已恢復原廠配件但仍舊超標，原來是因為車主曾經將引擎與傳動系統改裝，導致車輛噪音值仍超過法定標準。警方呼籲，車主切勿任意改裝車輛，以免製造噪音觸法受罰。雖然日後更換回原廠排氣管檢測，但仍會有超標的可能。此外，稽查過程中亦查獲一名未成年騎乘機車無照上路。警方除開出無照駕駛罰單外，也依《道路交通管理處罰條例》第85條之2規定，禁止其繼續駕駛並依法查扣車輛，通知監護人前來領回。

楊梅分局表示，將持續不定時配合環保單位執行聯合稽查，針對非法改裝、噪音超標的車輛嚴格取締，同時也呼籲民眾，切勿任意改裝車輛或有危險駕駛行為，應遵守相關交通法規，共同建立安全、安寧的用路與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅環警聯手稽查改裝車 駕駛恢復原廠配件仍因1事挨罰

延伸閱讀：

  1. 台61主線北上這路段配合施工作業 8/11起封閉內側車道20H
  2. 八德外役監導入精神醫學專業團隊 強化收容人心理健康

噪音 車主 改裝車

延伸閱讀

機車改裝、噪音超速擾民又危險 里港警台24線5個月開罰2027件

陳亭妃：國防部應照物價漲幅調整「軍用機場噪音補償基準」

嘉市搖滾祭音浪吸12萬人中央廣場沸騰 3件噪音陳情查處結果曝

新竹小吃店遭控噪音擾鄰 住戶怒裝監視器、分貝計爆衝突

相關新聞

柯文哲案律師控偵查檢察官涉刑事犯罪 公訴檢察官駁：有訴訟外目的

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，今傳喚柯出庭，柯的律師聲請勘驗台北市都發局前局長黃景茂偵訊光碟，指偵查檢察官林俊...

退役中將高安國「求統」 判決揭解放軍封鎖台灣時內應計畫

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，與女友劉逸蓁接受中共拉攏，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，將在解放軍攻台時...

台鐵前員工殘忍持鐵鎚殺害同事 二審今仍判無期徒刑

台鐵左營機務段號誌部門員工林金仁因與洪姓同事結怨長達10年之久，2023年6月殘忍持鐵鎚敲破洪的後腦後還錘全身將其殺害，...

3保全收賄替收容人買炸雞…害公司遭扣違約金 法院要移民署吐還50萬

移民署宜蘭收容所3名保全收賄替收容人夾帶現金、買炸雞，讓嘉賀保全公司結算價金時被移民署扣60萬3000元違約金，嘉賀保全...

台東健身帥警員疑違反勤務紀律至健身房運動 遭調查移送法辦

一名任職於台東警分局林姓警員，熱愛健身、長相帥氣，同時IG擁有上萬粉絲追蹤，遭人踢爆疑勤務中擅自離開勤務處所，至市區健身...

女攤販被街友偷錢...民眾熱心PO網 警追查她為難曝「不想報案」理由

豐原區一名女攤販日前被認識的疑似街友偷零錢，她本來不想報案，因為這名男子偶爾會幫她收拾攤位，攤位遭竊消息今天被熱心民眾P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。