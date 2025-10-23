退役中將高安國「求統」 判決揭解放軍封鎖台灣時內應計畫

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，與女友劉逸蓁接受中共拉攏，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，將在解放軍攻台時當內應，對政府機關發動全面攻擊、建立臨時政府。台灣高等法院今依國家安全法「為大陸地區發起組織」未遂罪判高與劉女7年6月、6年10月徒刑，沒收美金9萬2200元、人民幣29萬4700元犯罪所得。

高安國是史上涉共諜案層級最高的將領，他是已故警總綠島地區指揮部少將高篤倫的兒子，高篤倫曾參與國共徐蚌會戰。高的義子侯紹康擔任台灣軍政府發言人，侯因吸收下線陳敬淮與退役陸軍司令部後勤部少校張勝豪、退役陸軍中尉邱榮鴻，行為既遂，遭判刑6年。張、邱、陳試圖吸收國軍但都碰壁，高院分別判張5年8月、邱2年6月、陳3年8月徒刑，不法所得軍沒收。

高安國與劉逸蓁同居，2020年間高草擬「中華民族反獨促統聯軍」計畫，擔任總召集人，劉女負責與對岸人員聯繫，高另擬定作戰構想的「永福計畫」，想找現役或退伍軍人加入。兩人從前年二月廿五日起，多次赴陸與中共黨政軍人士見面，並接受資助與指示，再以召開研討會等方式著手發起組織，並錄製反政府影片、舉辦反政府活動。

依照高的計畫，只要解放軍已獲得台灣周邊海空域優勢，完全封鎖台灣時，反獨促統聯軍便全面攻擊政府重要機構。因乏人響應，組織未遂。

侯紹康因二○一九年間與高安國赴陸接受招待，並與白姓男子聯繫，他為求牟利，自同年起至去年止，找來張勝豪、邱榮鴻、陳敬淮等人發展在台組織，他們都從對岸獲取報酬。

高院審理期間，侯、陳、邱認罪，高等3人則否認拿中共資金組織反獨促統聯軍。

高院認為高安國等6人都知道中共除長期在軍事上威脅我國，也藉由多種管道實施情報滲透、統戰佈建，企圖破壞我國民主憲政秩序、社會安定，尤其高深受國家栽培及照顧，竟為了個人政治理念，以行動呼應中共反對我政府的主張；侯紹康等4人貪圖私利，積極引介、拉攏現役軍人助對岸情蒐、滲透，均應譴責。