台中七期虐殺案…律師控媒體影響國民法官公正 法院：無據臆測

台中七期豪宅去年傳出驚悚虐殺致死案，許姓死者遭拔牙、榔頭敲生殖器慘死，其中1名劉姓被告經律師聲請不讓國民法官審理，理由是媒體報導會對國民法官造成預斷、案情太複雜；台中地院直言本件爭點不多，律師稱因媒體報導而難期國民法官能公正審判「純屬無據的臆測」，駁回其聲請。

檢方查，劉姓男子去年10月18日在七期豪宅內與許姓助理因帳務爭執，劉找另名劉姓友人、石姓助理一起痛毆許，強逼服用毒品咖啡包，甚至持老虎鉗拔牙、持榔頭敲生殖器虐死他，偵結依3人以上共同攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴3人，依法應由台中地院國民法庭審理。

劉姓共犯的張姓律師聲請指出，本件經媒體報導，披露行凶細節，上網搜尋「七期」、「凌虐」等關鍵字可搜到約20萬5000個結果，各電子媒體多以「凌虐致死」、「餵毒」為標題，認為新聞不實、偏頗及誤導，輔以被告移送畫面，易激起、煽動大眾對被告仇視。

張認為，這已嚴重影響大眾對案件預先形成心證，極可能迫使未來的國民法官不得不考量現實媒體輿情壓力，壓縮公平審判超然空間，而難期公正；且死者死究竟是遭「私行拘禁、凌虐」或「傷害」致死，涉及醫學專業、高度法律知識，將使國民法官負擔沈重，主張不由國民法官審理。

台中地院查，本案被告就檢方起訴犯罪事實大致坦承，爭點不多、傳喚5位證人，難認案件繁雜，不致造成國民法官過重負荷，且死者死因仰賴法醫解剖鑑定，法官、檢察官及辯護人、國民法官聽取專業證述，做出判斷「可謂是審判實務的日常」，難認有何情節繁雜或需高度專業知識。

中院說，張律師以本件案發後經多家媒體報導，凸顯是重大矚目案件，由國民參與審判可提升司法透明、反映國民正當法律感情，至於媒體報導數量、內容，均不足以否定國民參與審判的正當性，也難據此臆測國民法官將受干擾而難以作出公平的判斷。

中院也說，國民參與審判施行至今已逾1年，全國各地方法院經由國民參與審判的案件，大多為社會矚目的案件，也多經媒體報導，也未見國民法官因不堪承受輿情而為不公平審判的情形。