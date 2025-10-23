投資邱復生100萬涉公益侵占罪？柯文哲：這是文字獄
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，今傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證。柯庭末表示，他交保後一直生病、難過比生氣多，離開法院時對檢方指他「投資」邱復生表示「這是文字獄」。
柯文哲表示，交保後一開始都在生病，現在好一點後則是難過比生氣多，台灣要做的事情還很多，卻都浪費在無意義的這些事情上。
柯說，邱復生是媒體大老，會找他來，是為了證明檢察官把他起訴求刑28年6月是怎麼湊出來的；柯說「做這些事情有何意義？」、「這是你們要的嗎？」、「你們浪費國家資源有什麼意義？」
柯文哲還說，台灣現在天天內耗，他在「裡面」每天都在發呆，但心情平靜，出來外面看到台灣天天都不知道在吵什麼「大家去做其他的事不好嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言