投資邱復生100萬涉公益侵占罪？柯文哲：這是文字獄

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，今傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證。柯庭末表示，他交保後一直生病、難過比生氣多，離開法院時對檢方指他「投資」邱復生表示「這是文字獄」。

柯文哲表示，交保後一開始都在生病，現在好一點後則是難過比生氣多，台灣要做的事情還很多，卻都浪費在無意義的這些事情上。

柯說，邱復生是媒體大老，會找他來，是為了證明檢察官把他起訴求刑28年6月是怎麼湊出來的；柯說「做這些事情有何意義？」、「這是你們要的嗎？」、「你們浪費國家資源有什麼意義？」