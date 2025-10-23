快訊

泰籍女遭高雄雙煞持刀搶錢 法官輕判2人…最多9月刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市2名男子何姓及呂姓男子去年底以收取仲介費用為由，闖入泰國籍女子的住處，由呂男持刀、搓揉手指示意女子把錢財交出來，嚇得女子只能乖乖配合拿出1萬多元現金，事後2人被依恐嚇取財移送法院，考量2人最終坦承犯行，法官分別對何及呂判處9個月及8個月刑期。

判決書指出，何男、呂男在去年11月30日晚間8時許，前往泰國籍女子位於大社的住處收取仲介費，再由何男指示呂男前去搜刮女子的財物，由呂男在當晚9時許抵達後，敲門闖入女子的屋內，呂男進到屋內後立刻將房門反鎖，隨後以左手食指與拇指相互搓揉示意要求女子乖乖把錢交出來。

呂男還以右手拿出預藏的折疊刀，讓女子見到刀之後嚇得只能乖乖配合，拿出1萬1500元給呂男，呂男得手後便離開，並將錢轉交給何男。事後泰國籍女子報警求救，仁武警方隨即將2人循線逮捕，不過何男遭逮後一度否認犯行，但仍被查出就是他在背後指示呂男持刀犯案。

法官調查，2名男子僅國中畢業學歷，但在案發前已經有多項前科，都曾因吸毒遭判刑，何男甚至還有妨害兵役治罪條例、詐欺等前科紀錄，2人卻不思以正常管道取得財物，反而以恐嚇取財的方式搶泰國女子錢財，破壞社會秩序及治安。

法官認定，何男負責聯繫、傳遞犯行細節，而呂男則是實際實行恐嚇取財的行為人，考量被害人遭恐嚇取財的金額，以及呂男犯案後不停求情家中上有老下有小，最終法官依涉犯恐嚇取財罪判何男9月刑期、呂男8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

