影／九州博弈涉洗錢438億 4高管出庭…前電視台記者再控違法取證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢起訴九州博弈集團涉洗錢438億元案，被控是高層幹部的前電視台記者史鎮康，及陳奕宏、洪文忠及李孟修等4人今出庭。法院就是否延長限制出境、出海訊問，史表示尊重裁定但主張遭檢方違法取證、沒經他同意解密手機，不能作為限制人身自由依據，請求解禁，法官庭後諭知候核辦。

台中地檢起訴指出，陳政谷為九州集團總裁，史鎮康擔任成固公司負責人，直接聽命陳政谷，也是KU、THA賭博平台在台灣、中國及越南的經銷商；陳奕宏為陳政谷的貼身小弟，替陳處理行政事務，也是九州集團高階財務主管。

檢方控訴，洪文忠同為九州高階主管，可指揮、操縱越南賭博網站幹部，及在台收取人頭帳戶等員工；李孟修為剛谷公司發起人，依金主陳政谷指示管理剛谷公司，及其開發九發現的第三方支付系統OnePaid「萬付通」提供旗下博弈集團、詐欺集團用來洗錢。

台中地院今上午開庭，法官林申棟訊問4人有關限制出境、出海即將到期，是否延長羈押意見為何？陳奕宏及其辯護人表示，尊重審判長決定，陳交保後一直住在居住地，無逃亡之虞請求解禁；李孟修未多主張，僅表示尊重庭上。

洪文忠請求解禁，表示自己僅中華民國國籍，在台有家庭、小孩，無逃亡理由，洪的3名辯護人則說，洪2024年5月22日經調查局約談，沒被通緝、拘提就自行到案，看不出有何逃亡理由，且他涉犯非5年以上重罪，先前經500萬元重保，足擔保他日後遵期到庭。

史鎮康說，他的家庭、事業都在台灣，無逃亡之虞請求解禁，史的辯護人指出，史也是自行到案，偵審期間遵期到庭，他不可能拋妻棄女，且控訴先前檢方查扣他手機、解密有違法取證一事，不能作為限制他人身自由依據，否則不符合比例。

台中地檢署今由公訴組主任檢察官陳宜君、檢察官謝宜修蒞庭，謝主張4名被告涉犯組織、賭博、洗錢及詐欺等罪嫌，嫌疑重大，且該團在菲律賓等國外據點，目前仍有共犯逃亡海外，4人又都是九州集團上層成員。

謝認為，卷證顯示4名被告有相當資力，可見足以在海外長期不歸，加上過去頻繁出入境、在海外有投資事業，又李孟修案發後躲藏菲律賓事後返台才落網，認為有延長出境、出海必要；法官林申棟最後諭知全案候核辦。

陳奕宏。記者曾健祐／攝影
陳奕宏。記者曾健祐／攝影
史鎮康。記者曾健祐／攝影
史鎮康。記者曾健祐／攝影
李孟修。記者曾健祐／攝影
李孟修。記者曾健祐／攝影
洪文忠。記者曾健祐／攝影
洪文忠。記者曾健祐／攝影

陳政谷 賭博 博弈

