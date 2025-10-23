快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大埔鄉長涉收賄與公車私用 檢方搜索20處聲請羈押

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣大埔鄉長吳明勲傳出涉嫌透過多項工程收賄公車私用案，檢調昨發動搜索及傳喚吳男、張姓廠商業者等9人，訊後向法院聲押吳男、張姓業者2人。檢方表示，吳男涉嫌藉由公所發包工程時，涉嫌洩漏底價，向廠商收受賄賂，及涉嫌公車私用，不實核銷油料費。

檢方表示，吳男於2022年至2024年間藉由鄉公所發包「專案管線」、「數位平台」及「公路興建」3項工程時，涉嫌洩漏底價及相關資訊予張姓業者，要求收受工程款回扣，涉犯貪污治罪條例圖利、收受賄賂等罪嫌，搜索20處地點並傳喚9人到案偵訊。

檢方指出，3項工程金額共約2億元，吳男收賄詳細金額尚待釐清，另吳男也被檢舉2023年至今年間涉嫌公車私用，送親友或不實核銷油料費。訊問認為被告吳男、張姓業者2人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告則無羈押必要，分別以5萬、8萬、10萬元具保。

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭檢調搜索，向法院聲請羈押。聯合報系資料照
嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭檢調搜索，向法院聲請羈押。聯合報系資料照

公車 收賄 嘉義

延伸閱讀

民進黨提名角逐嘉義市長 王美惠：希望我能成為鄉親的驕傲

教育部長鄭英耀與全國師培主管齊聚嘉義 共議教育創新未來

前通霄鎮長陳漢志採購標案涉貪污 12罪判49年8月

嘉義大埔青雲瀑布發生落水 檢警相驗確認男子意外溺斃

相關新聞

退役中將高安國「求統」 判決揭解放軍封鎖台灣時內應計畫

陸軍退役中將高安國為求「兩岸統一」，與女友劉逸蓁接受中共拉攏，接觸我國現、退役軍人，發起「反獨促統軍」，將在解放軍攻台時...

史上涉共諜退役最高將領高安國 籲國軍勿阻解放軍攻台判7年6月

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，台灣高等檢察署依國安法等罪...

投資邱復生100萬涉公益侵占罪？柯文哲：這是文字獄

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，今傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證。柯庭末表示，他交保後一直生病、難過比...

台中七期虐殺案…律師控媒體影響國民法官公正 法院：無據臆測

台中七期豪宅去年傳出驚悚虐殺致死案，許姓死者遭拔牙、榔頭敲生殖器慘死，其中1名劉姓被告經律師聲請不讓國民法官審理，理由是...

影／九州博弈涉洗錢438億 4高管出庭…前電視台記者再控違法取證

台中地檢起訴九州博弈集團涉洗錢438億元案，被控是高層幹部的前電視台記者史鎮康，及陳奕宏、洪文忠及李孟修等4人今出庭。法...

泰籍女遭高雄雙煞持刀搶錢 法官輕判2人…最多9月刑

高雄市2名男子何姓及呂姓男子去年底以收取仲介費用為由，闖入泰國籍女子的住處，由呂男持刀、搓揉手指示意女子把錢財交出來，嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。