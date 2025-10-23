聽新聞
嘉義大埔鄉長涉收賄與公車私用 檢方搜索20處聲請羈押
嘉義縣大埔鄉長吳明勲傳出涉嫌透過多項工程收賄及公車私用案，檢調昨發動搜索及傳喚吳男、張姓廠商業者等9人，訊後向法院聲押吳男、張姓業者2人。檢方表示，吳男涉嫌藉由公所發包工程時，涉嫌洩漏底價，向廠商收受賄賂，及涉嫌公車私用，不實核銷油料費。
檢方表示，吳男於2022年至2024年間藉由鄉公所發包「專案管線」、「數位平台」及「公路興建」3項工程時，涉嫌洩漏底價及相關資訊予張姓業者，要求收受工程款回扣，涉犯貪污治罪條例圖利、收受賄賂等罪嫌，搜索20處地點並傳喚9人到案偵訊。
檢方指出，3項工程金額共約2億元，吳男收賄詳細金額尚待釐清，另吳男也被檢舉2023年至今年間涉嫌公車私用，送親友或不實核銷油料費。訊問認為被告吳男、張姓業者2人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告則無羈押必要，分別以5萬、8萬、10萬元具保。
