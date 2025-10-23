詐領安心旅遊補助 旅店業者親友15人起訴、74人提供證件獲緩起訴

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市千彩格精品旅店負責人李昆鴻等人利用北市觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠」、「台北加碼GO自由行補助方案」虛構不實住宿資訊申請旅遊補助，詐領共22萬3千元。台北地檢署今依加重詐欺等罪嫌起訴李等15人，提供證件的74人緩起訴。

全案源於，2020年間新冠疫情趨緩，交通部為振興觀光推動國旅，台北市觀傳局在2022年7月至10月安心旅遊自由行旅客住宿優惠國民自由行每人每晚最高折抵1千元，每人身分證字號限使用1次；2020年12月至2021年3月，再推出台北加碼GO自由行補助方案，則需核對證件否本人入住，才能請領補助。

起訴指出，千彩格旅店李昆鴻胞兄兼會計，兄嫂、胞姊都是旅店董事，李家人、員工、親友召集144人的身分證或健保卡，李昆鴻又從朋友取得馬祖「芹壁山莊」40名旅客身分證，指示櫃檯人員虛構184人住宿日期，將未實際入住不符合補助資格的申請人登錄訂房系統，上傳到安心旅遊活動業者專區，詐取18萬4千元補助，申請人可分得5百至8百元不等報酬。

檢方追查，「台北加碼GO自由行補助方案」期間，李昆鴻等人取得39名親友證件，由李昆鴻上傳證件照片到千彩格官方line，再指示員工登錄訂房系統，開立無實際交易內容的統一發票，上傳資料至「台北加碼GO活動」業者專區，詐領3萬9000元補助，申請人則可分得5百至9百元報酬。

檢方認定，李昆鴻、親友、員工等13人涉三人以上加重詐欺取財、偽造文書、製作不實會計憑證等罪嫌起訴，「芹壁山莊」證件案則違反個資法，依法起訴，提供證件的民眾2人涉詐欺取財，全案共起訴15人。

檢方考量，提供個人證件的民眾，74人坦承犯行，取得報酬非鉅，給予緩起訴處分；另，98人不起訴，90人因信賴親友提供證，無詐欺故意不起訴；1名長者年歲高，情節輕微依職權不起訴；5人死亡依法不起訴；2名千彩格相關人未參與旅遊補助業務，犯罪嫌疑不足不起訴。

台北市千彩格精品旅店負責人李昆鴻等人利用北市觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠」、「台北加碼GO自由行補助方案」虛構不實住宿資訊申請旅遊補助，詐領共22萬3千元，北檢今起訴。本報資料照片
