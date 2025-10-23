快訊

她收未停讓行人6000元罰單訴請撤銷 法官：人車僅距3分之2車道 裁罰無誤

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓女子被警方舉發開車從基隆市仁一路，左轉田寮河吉羊橋時未停讓行人，被罰6000元。她自認未搶先行人通行，主張撤銷處分。法官勘驗影像，發現她左轉通過斑馬線時，雖未讓行人停下腳步，但人車相距僅3分之2車道，認定裁罰無誤，駁回告訴。

判決指出，李女去年10月10日下午開車沿基隆市仁愛區仁一路行駛，左轉田寮河吉羊橋時未暫停讓行人先行通過。警方審視科技執法設備採證影像確認後，舉發違規。監理機關裁罰6000元，並應參加道路交通安全講習。

李女不服裁罰並提起行政訴訟，主張當時行車速度緩慢，絕無快速通過或搶先行人情形。因為枕木紋很短，行人走很快，所以轉彎時沒有看到行人。

李女說，她開車行駛至斑馬線枕木紋時，交通號誌恰好變換為紅燈，當時在想是要往前還是往後，因為停著會擋到行人，所以就往前行駛。採證相片無法完整反映路口號誌變化，因此認定她違規屬片面推論，證據不足，聲明撤銷原處分。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理時，當庭勘驗路口監視器拍攝的10秒影像檔案，0至3秒均未見車輛從仁一路左轉愛六路，4秒時1名戴帽子的行人出現在畫面左側，從仁一路旁、田寮河畔人行道，進入橫越吉羊橋的斑馬線。

影像顯示，這名行人走到第1個枕木紋時，李女的車子仍在仁一路與行人平行，5秒時車頭近第3個枕木紋處欲左轉，行人左腳踏進第2個枕木紋。車頭前懸從第5個枕木紋處進入斑馬線，並在吉羊橋左側與中線車道間左轉，左後車輪駛至第4個枕木紋處時，行人走至第3個枕木紋上方。

6秒許行人繼續行走至第5個枕木紋處，李女的車子繼續左轉至第6至8個枕木紋處。7秒時車子通過斑馬線，行人繼續往前行。

法官指出，李車開車駛入斑馬線時，左側車頭前懸在第5個枕木紋處，與行人距離僅約2/3個車道寬，李女繼續行駛，未暫停讓行人先行通過，顯有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」違規行為，駁回告訴。全案可上訴。

李姓女子開車從基隆市仁一路左轉田寮河吉羊橋時，被舉發未停讓行人罰款6000元。她自認未搶先行人通行，主張撤銷處分。法官勘驗影像，發現她左轉時，人車相距僅2/3車道，認定裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
李姓女子開車從基隆市仁一路左轉田寮河吉羊橋時，被舉發未停讓行人罰款6000元。她自認未搶先行人通行，主張撤銷處分。法官勘驗影像，發現她左轉時，人車相距僅2/3車道，認定裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

