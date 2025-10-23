快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

刺青男持改造手槍遭海巡署桃園查緝隊查獲 下場曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

S 59302017 0
海巡署偵防分署桃園查緝隊查獲改造克拉克手槍1把、子彈7顆。圖：海巡署提供

海巡署偵防分署桃園查緝隊接獲線情，一名黃姓男子於租賃車內夾藏改造槍彈，即報請新北地檢署指揮偵辦，並會同桃園警分局組成專案小組，於今(114)年4月1日在新北市中和區租賃車後座中間扶手蓋內，查獲改造克拉克手槍1把、子彈7顆，另循線逮捕該犯嫌，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」移送新北地檢署偵辦。全案經檢察官偵查終結，依槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項提起公訴。

S 59302019 0
黃男被移送新北地檢署偵辦。圖：海巡署提供

桃園查緝隊表示，本國籍黃男今年初承租汽車期間，因多次超速行駛等交通違規遭解除契約，且涉嫌將非法槍彈夾藏於後座中間扶手蓋內，危害社會治安情節重大，經專案小組多日跟監及埋伏守候掌握對象動態，循線於新竹市香山區某便利商店內發現黃嫌並拘提到案，並移送檢方偵辦。

桃園查緝隊強調，非法槍械危害社會及民眾安全影響甚鉅，海巡署秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」精神，持續加強不法毒品、槍械之查緝工作，維護社會安定及保障人民生命財產安全，為遏止槍毒氾濫及走私偷渡等犯罪，呼籲民眾如有發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刺青男持改造手槍遭海巡署桃園查緝隊查獲 下場曝光

延伸閱讀：

  1. 桃園舉辦校長會議 培養學生全方位成長
  2. 大溪木藝生態博物館舉辦普度講座：『大溪普完沒？』挖掘中元節民俗規則

海巡署 桃園

延伸閱讀

桃園明年開徵汙水費 議員憂影響接管意願

桃園大溪豆干節推大溪豆干宴 10月31日開放報名

AI入工地！桃園埔心社宅導入智慧管理 轉型提升工安

桃園雨彈襲！蘆竹生命紀念園區驚見天坑 5墓碑損毀

相關新聞

史上涉共諜退役最高將領高安國 籲國軍勿阻解放軍攻台判7年6月

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，台灣高等檢察署依國安法等罪...

台中年輕男法官偷吃女法助…外遇判賠50萬 中院：已啟動調查

台中地院蔡姓年輕法官被控訴和已婚的蘇姓女法官助理婚外情，蘇女的先生、張姓律師提告主張，婚後4個月就發現妻子和蔡法官擁抱、...

她收未停讓行人6000元罰單訴請撤銷 法官：人車僅距3分之2車道 裁罰無誤

李姓女子被警方舉發開車從基隆市仁一路，左轉田寮河吉羊橋時未停讓行人，被罰6000元。她自認未搶先行人通行，主張撤銷處分。...

柯文哲政治獻金案 台北地院傳喚邱復生作證

台北地方法院今天審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，傳喚台開公司前董事長邱復生作證，眾望基金會前董事...

慣竊膽子真大！闖空門睡著被逮 曾另犯7案…爬進屋內煮泡麵吃不完放冰箱

黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著。屋主返家發現有陌生人在家中睡覺，報警將他逮捕。檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜...

疑接受三顧招待旅遊當內鬼洩密 調查官劉錦勳30萬交保

調查局總務處調查專員劉錦勳，在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑接受業者招待國旅遊，將電腦鑑識的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。