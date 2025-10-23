海巡署偵防分署桃園查緝隊查獲改造克拉克手槍1把、子彈7顆。圖：海巡署提供

海巡署偵防分署桃園查緝隊接獲線情，一名黃姓男子於租賃車內夾藏改造槍彈，即報請新北地檢署指揮偵辦，並會同桃園警分局組成專案小組，於今(114)年4月1日在新北市中和區租賃車後座中間扶手蓋內，查獲改造克拉克手槍1把、子彈7顆，另循線逮捕該犯嫌，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」移送新北地檢署偵辦。全案經檢察官偵查終結，依槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項提起公訴。

黃男被移送新北地檢署偵辦。圖：海巡署提供

桃園查緝隊表示，本國籍黃男今年初承租汽車期間，因多次超速行駛等交通違規遭解除契約，且涉嫌將非法槍彈夾藏於後座中間扶手蓋內，危害社會治安情節重大，經專案小組多日跟監及埋伏守候掌握對象動態，循線於新竹市香山區某便利商店內發現黃嫌並拘提到案，並移送檢方偵辦。

桃園查緝隊強調，非法槍械危害社會及民眾安全影響甚鉅，海巡署秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」精神，持續加強不法毒品、槍械之查緝工作，維護社會安定及保障人民生命財產安全，為遏止槍毒氾濫及走私偷渡等犯罪，呼籲民眾如有發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，即有機會獲得豐厚獎金，冀盼全民齊心，共同為維護社會治安盡一份心力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刺青男持改造手槍遭海巡署桃園查緝隊查獲 下場曝光