台中年輕男法官偷吃女法助…外遇判賠50萬 中院：已啟動調查

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院蔡姓年輕法官被控訴和已婚的蘇姓女法官助理婚外情，蘇女的先生、張姓律師提告主張，婚後4個月就發現妻子和蔡法官擁抱、親吻還發生性行為，對2人求償250萬元，士林地院一審判蔡、蘇應給付張50萬元。台中地院表示，就蔡法官一事已展開調查，也將啟動法官自律程序。

台中地院表示，近期已經組成專案調查小組，包括多名庭長、政風室及主管等，將就蔡法官因民事判決判賠50萬元一事啟動調查，釐清事實完畢後，將啟動中院內部的法官自律委員會，視其結果再做相關處分。

法界認為，蔡侵害配偶權遭民事判賠，已嚴重影響法官聲譽，其道德操守、品格遭受質疑，有很大機率會送法官評鑑。

張姓律師控訴，和蘇女2024年7月結婚，但蘇女、蔡法官同年10月透過交友軟體認識，11月15日起常常一起出遊、親吻、擁抱、過夜及發生性行為，已逾越一般男女正常社交，破壞他和蘇夫妻間共同生活圓滿及幸福。

張還說，事件先前經媒體報導後，常有當事人問為何搜尋他名字，就出現相關新聞關鍵字，令他備感難堪，對蘇女、蔡男求償精神撫慰金250萬元。

蘇、蔡表示，對張主張侵權行為不爭執，但請法院審酌張、蘇結婚至被發現上述行為而分居，婚姻才5個月。且蘇婚後3個月就萌生使用交友軟體結交其他異性，以排解煩悶之動機，顯見其婚姻在外遇前已出現問題，而非外遇導致，主張酌減求償金額。

士林地院查，張控訴侵權事實，蘇、蔡均不爭執，可見2人確實有共同出遊、親吻、擁抱、過夜及發生性行為等逾越一般男女正常社交，已經侵害張基於配偶關係所生的身分法益。

士院考量，張擔任律師，蘇維法官助理、蔡為現職法官，考量各自學歷、職業、收入及侵害程度等一切情狀，判蘇、蔡應給付張50萬元，可上訴。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

法官 律師 婚外情 性行為 外遇

相關新聞

史上涉共諜退役最高將領高安國 籲國軍勿阻解放軍攻台判7年6月

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，台灣高等檢察署依國安法等罪...

台中年輕男法官偷吃女法助…外遇判賠50萬 中院：已啟動調查

台中地院蔡姓年輕法官被控訴和已婚的蘇姓女法官助理婚外情，蘇女的先生、張姓律師提告主張，婚後4個月就發現妻子和蔡法官擁抱、...

她收未停讓行人6000元罰單訴請撤銷 法官：人車僅距3分之2車道 裁罰無誤

李姓女子被警方舉發開車從基隆市仁一路，左轉田寮河吉羊橋時未停讓行人，被罰6000元。她自認未搶先行人通行，主張撤銷處分。...

柯文哲政治獻金案 台北地院傳喚邱復生作證

台北地方法院今天審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，傳喚台開公司前董事長邱復生作證，眾望基金會前董事...

慣竊膽子真大！闖空門睡著被逮 曾另犯7案…爬進屋內煮泡麵吃不完放冰箱

黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著。屋主返家發現有陌生人在家中睡覺，報警將他逮捕。檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜...

疑接受三顧招待旅遊當內鬼洩密 調查官劉錦勳30萬交保

調查局總務處調查專員劉錦勳，在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑接受業者招待國旅遊，將電腦鑑識的...

