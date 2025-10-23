台中年輕男法官偷吃女法助…外遇判賠50萬 中院：已啟動調查

台中地院蔡姓年輕法官被控訴和已婚的蘇姓女法官助理婚外情，蘇女的先生、張姓律師提告主張，婚後4個月就發現妻子和蔡法官擁抱、親吻還發生性行為，對2人求償250萬元，士林地院一審判蔡、蘇應給付張50萬元。台中地院表示，就蔡法官一事已展開調查，也將啟動法官自律程序。

台中地院表示，近期已經組成專案調查小組，包括多名庭長、政風室及主管等，將就蔡法官因民事判決判賠50萬元一事啟動調查，釐清事實完畢後，將啟動中院內部的法官自律委員會，視其結果再做相關處分。

法界認為，蔡侵害配偶權遭民事判賠，已嚴重影響法官聲譽，其道德操守、品格遭受質疑，有很大機率會送法官評鑑。

張姓律師控訴，和蘇女2024年7月結婚，但蘇女、蔡法官同年10月透過交友軟體認識，11月15日起常常一起出遊、親吻、擁抱、過夜及發生性行為，已逾越一般男女正常社交，破壞他和蘇夫妻間共同生活圓滿及幸福。

張還說，事件先前經媒體報導後，常有當事人問為何搜尋他名字，就出現相關新聞關鍵字，令他備感難堪，對蘇女、蔡男求償精神撫慰金250萬元。

蘇、蔡表示，對張主張侵權行為不爭執，但請法院審酌張、蘇結婚至被發現上述行為而分居，婚姻才5個月。且蘇婚後3個月就萌生使用交友軟體結交其他異性，以排解煩悶之動機，顯見其婚姻在外遇前已出現問題，而非外遇導致，主張酌減求償金額。

士林地院查，張控訴侵權事實，蘇、蔡均不爭執，可見2人確實有共同出遊、親吻、擁抱、過夜及發生性行為等逾越一般男女正常社交，已經侵害張基於配偶關係所生的身分法益。