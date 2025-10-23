史上涉共諜退役最高將領高安國 籲國軍勿阻解放軍攻台判7年6月

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，台灣高等檢察署依國安法等罪起訴高等6人，求處10年以上重刑，是史上涉共諜退役最高將領。台灣高等法院今依國安法第2條第1項未遂罪判高7年6月徒刑，沒收美金9萬2千元、人民幣29萬4700元犯罪所得。

同案被告高安國女友劉逸蓁遭判6年6月徒刑，與高安國的不法所得一同沒收；台灣軍政府發言人侯紹康（高安國義子）判刑6年、退役陸軍司令部後勤部少校張勝豪判5年8月、退役陸軍中尉邱榮鴻判2年6月、侯紹康下線陳敬淮判3年8月刑，犯罪所得均沒收。

高安國是已故警總司令綠島指揮部少將高篤倫的兒子，高篤倫曾參與國共徐蚌會戰。高安國曾在美國陸軍步兵學校高級班、陸軍指參學院、革命實踐研究院等單位進修，曾任陸軍六軍團指揮部中將副指揮官、花東防衛司令部司令官。2014年，高安國與30位退將前往廈門參加將軍論壇，呼籲國軍勿阻止解放軍攻台，激起爭議。

檢方起訴指出，高安國、侯紹康於2018至2024年間，在中華統一促進黨總裁張安樂引薦下，假借交流名義進出大陸，結識中共情治人員，接受資助在台發展共諜組織，物色吸收現退役軍人，並由侯策畫成立武裝內應組織及工作據點，吸收張勝豪、邱榮鴻與陳敬淮，刺探、蒐集軍中機敏資料及軍事要塞戰略部署資訊。

2024年9月，高安國等人還召集組織成員，在北部海岸勘查地形，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，研究何種地形有利解放軍入侵，並向中共回報，承諾戰時充當武裝內應，裡應外合協助攻台。

高安國撰寫多份「統一計畫書」，編列預算上千萬元，交給對口單位廈門台辦審查，親赴大陸收受500萬金援，其餘成員分獲數十至100萬元不等諜報資助，總計近千萬元。