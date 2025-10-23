快訊

耳機走失不用怕！Google商店開賣單邊耳機 2型號可買價格曝光

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

聽新聞
0:00 / 0:00

慣竊膽子真大！闖空門睡著被逮 曾另犯7案…爬進屋內煮泡麵吃不完放冰箱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著。屋主返家發現有陌生人在家中睡覺，報警將他逮捕。檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜未遂，先前還涉犯7件竊案。法官審理後，依相關事證認定犯行，判應執行有期徒刑2年2月。全案可上訴。

判決指出，黃男今年1月間，承攬李女住處更換電燈開關等工程，取得李女交付的住處鑰匙。去年1月25日傍晚，黃男趁李女家中沒人時，攜帶老虎鉗進入後，剪斷住宅後陽台上方的冷媒管，再偷走掛在屋外的2台冷氣壓縮機。

今年1月26日凌晨5時許，黃男趁陳男在屋內熟睡時，攀爬陳家門窗進入屋內後，偷走陳男掛在樓下房間柱子的褲子口袋內現金5000元。

今年2月3日清晨6時許，黃男見張姓男子家中沒人，在窗溝發現大門鑰匙，開鎖進入屋內後，偷走床上紅包袋內現金5萬元、手錶1支、手機3支和藍芽喇叭、行動電源1，得手後離去。兩天後又以相同手法，進入張家，竊取擴香機1台。

基隆周姓漁民生病住院，黃男假借放置漁貨，侵入周男住處，偷走熱水器、攜帶型瓦斯爐各。周男今年6月12日出院返家發現報警。

今年6月18日前某日，黃男帶老虎鉗1支、螺絲起子和扳手，從後陽台爬窗戶進入李男屋內，竊取李男的鞋子、香菸，並拿屋內的泡麵煮來吃，因吃不完放入冰箱。

黃男7月1日下午2時左右，持剪刀進入沈男看管供奉神祇的房間後，持剪斷電線，偷走燭台2對、瓦斯爐頭2個和分離式室外機1台。隔天黃男重回現場搜尋財物，結果因為太累了，在地板睡著。沈男詩閔返家後，發現陌生的黃男在地板睡覺，報警將他逮捕送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊後，起訴黃男涉犯7件竊案和1件竊盜未遂案。基隆地方法院審理後，依黃男供述、證人證述及相關事證認定犯行，竊盜未遂判刑7月，7件竊盜罪各判10月徒刑，應執行有期徒刑2年2月。

黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著被捕，檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜未遂，先前還涉犯7件竊案。基隆地方法官審理後，應執行有期徒刑2年2月。全案可上訴。 本報資料照片
黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著被捕，檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜未遂，先前還涉犯7件竊案。基隆地方法官審理後，應執行有期徒刑2年2月。全案可上訴。 本報資料照片

竊盜 偷竊 泡麵

延伸閱讀

2025浪人祭最涼打卡點！日立家電打造「最 Chill 拍貼冰箱」，送出海量冰棒解暑又好拍

影／慣竊持菜刀闖豐原民宅 警速逮歸案

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

花錢如流水？原來你家冰箱在「破財位」…命理師曝2NG居家風水

相關新聞

史上涉共諜退役最高將領高安國 籲國軍勿阻解放軍攻台判7年6月

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府，承諾充當內應助共軍攻台，台灣高等檢察署依國安法等罪...

慣竊膽子真大！闖空門睡著被逮 曾另犯7案…爬進屋內煮泡麵吃不完放冰箱

黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著。屋主返家發現有陌生人在家中睡覺，報警將他逮捕。檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜...

疑接受三顧招待旅遊當內鬼洩密 調查官劉錦勳30萬交保

調查局總務處調查專員劉錦勳，在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑接受業者招待國旅遊，將電腦鑑識的...

調查官劉錦勳疑接受三顧招待旅遊當內鬼 移送北檢畫面曝

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑收受業者不正利益，將電腦鑑識...

台南佃西重劃案涉索賄 郭信良二審無罪

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄一千三百萬元，一審依貪汙等罪判刑十三年；台南高分院認為...

涉收賄洩漏鑑識報告 調查官遭搜索

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉承辦三顧營業秘密案機會，將電腦鑑識偵查報告交給三顧副董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。