慣竊膽子真大！闖空門睡著被逮 曾另犯7案…爬進屋內煮泡麵吃不完放冰箱

黃姓慣竊闖空門行竊，因為太累了在地板睡著。屋主返家發現有陌生人在家中睡覺，報警將他逮捕。檢警清查發現，除了因睡著涉犯竊盜未遂，先前還涉犯7件竊案。法官審理後，依相關事證認定犯行，判應執行有期徒刑2年2月。全案可上訴。

判決指出，黃男今年1月間，承攬李女住處更換電燈開關等工程，取得李女交付的住處鑰匙。去年1月25日傍晚，黃男趁李女家中沒人時，攜帶老虎鉗進入後，剪斷住宅後陽台上方的冷媒管，再偷走掛在屋外的2台冷氣壓縮機。

今年1月26日凌晨5時許，黃男趁陳男在屋內熟睡時，攀爬陳家門窗進入屋內後，偷走陳男掛在樓下房間柱子的褲子口袋內現金5000元。

今年2月3日清晨6時許，黃男見張姓男子家中沒人，在窗溝發現大門鑰匙，開鎖進入屋內後，偷走床上紅包袋內現金5萬元、手錶1支、手機3支和藍芽喇叭、行動電源1，得手後離去。兩天後又以相同手法，進入張家，竊取擴香機1台。

基隆周姓漁民生病住院，黃男假借放置漁貨，侵入周男住處，偷走熱水器、攜帶型瓦斯爐各。周男今年6月12日出院返家發現報警。

今年6月18日前某日，黃男帶老虎鉗1支、螺絲起子和扳手，從後陽台爬窗戶進入李男屋內，竊取李男的鞋子、香菸，並拿屋內的泡麵煮來吃，因吃不完放入冰箱。

黃男7月1日下午2時左右，持剪刀進入沈男看管供奉神祇的房間後，持剪斷電線，偷走燭台2對、瓦斯爐頭2個和分離式室外機1台。隔天黃男重回現場搜尋財物，結果因為太累了，在地板睡著。沈男詩閔返家後，發現陌生的黃男在地板睡覺，報警將他逮捕送辦。