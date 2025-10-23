疑接受三顧招待旅遊當內鬼洩密 調查官劉錦勳30萬交保

調查局總務處調查專員劉錦勳，在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑接受業者招待國旅遊，將電腦鑑識的偵查報告交給三顧副董事長陳宗基，再由特定律師事務所撰寫「告訴補充理由狀」，台北地檢署昨搜索約談11人到案，檢察官漏夜複訊後依瀆職等罪，命劉錦勳30萬元交保，另名台北市調查處中正站調查官林廷祐5萬元交保。

同案約談的被告陳宗基、三顧公司財務長沈孟範、會計廖玟怡3人訊後均請回。檢方另以證人約談時任台北市調查處中正站溫姓站主任、詹姓副主任，三顧公司法務兼人資人員文懿，訊後也請回。身材高挑的文懿昨晚穿著黑衣、開衩短裙進入地檢署，一頭金髮的她打扮相當吸睛

全案緣起「生技界美魔女」楊智惠於2022年間，被控竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司超基因使用，同一時期，資訊管理部門主管董國恩、鄭坤炎也將備份細胞製劑及建廠資料一起帶槍投靠，三顧與與子公司樂迦再生科技認為核心技術外流，前往台北市調查處報案，由劉錦勳接案負責，此部分後經不起訴，但楊智惠另涉違反保密契約，將研究報告提供給學生完成博士論文，遭檢方起訴。

檢調偵辦三顧營業秘密案時，先發生劉錦勳涉性騷擾與洩密楊智惠，後來又爆發調查官違法拘提等情事，鬧得沸沸揚揚，劉錦勳被拔官改調總務處。辦案人員意外發現，三顧公司補強的告訴理由書狀中，竟有應屬於偵查秘密的「數位證據鑑識報告」。

蒐證顯示，林廷祐是調查班53期，分發後即進入中正站，成為劉錦勳的徒弟，他負責製作鑑識三顧營業秘密鑑識報告，但劉錦勳卻指示他將報告交給陳宗基的親信，也就是外型亮麗的文懿，文懿接獲指令後前往台北市調查處附近取件。

檢調清查，三顧營業秘密案當時交給中正站鑑識，此後三顧舉辦尾牙，陳宗基都會留一桌給中正站，劉錦勳會帶林廷祐等學弟妹與會。北機站清查劉錦勳相關帳戶，發現自從三顧立案後，他無論赴東南亞旅遊、購買電動摩托車、日常生活開銷，都用現金支付，帳戶的錢不僅沒動，有時還有不明款項存入，懷疑有內鬼洩密，報請檢察官游欣樺偵辦，調查是否行收賄弊端。