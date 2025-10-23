調查官劉錦勳疑接受三顧招待旅遊當內鬼 移送北檢畫面曝

調查局總務處調查專員劉錦勳過去是十大傑出據點，卻涉洩密遭北機站搜索約談。記者張宏業／攝影 調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑收受業者不正利益，將電腦鑑識的偵查報告交給三顧副董事長陳宗基，再由陳男交給由前檢察官開設的律師事務所作為加強「告訴補充理由狀」，北機站昨搜索約談11人到案；劉錦勳凌晨被依滅等罪移送台北地檢署，陳宗基預計稍晚抵達，不排除強制處分。

同案約談包括調查局台北市調查處中正站調查官林廷佑、三顧公司財務長沈孟範、會計廖玟怡、法務兼人資人員文懿；另以證人約談時任台北市調查處中正站溫姓站主任、詹姓副主任等人。陳宗基偵訊時還想委任與其合作補充告訴狀的律師，但檢調認為有利益衝突，未予同意，劉錦勳則未請辯護人。

全案緣起「生技界美魔女」楊智惠於2022年間，被控竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司超基因使用，同一時期，資訊管理部門主管董國恩、鄭坤炎也將備份細胞製劑及建廠資料一起帶槍投靠，三顧與與子公司樂迦再生科技認為核心技術外流，前往台北市調查處報案，由劉錦勳接案負責，此部分後經不起訴。

檢調偵辦三顧營業秘密案時，先是發生劉錦勳涉性騷擾與洩密楊智惠，後來又爆發調查官違法拘提等情事，鬧得沸沸揚揚，劉錦勳因此改調總務處。辦案人員意外發現，三顧公司補強的告訴理由書中，竟有應屬於偵查秘密的「數位證據鑑識報告」。

調查顯示，林廷佑是劉錦勳徒弟，負責製作鑑識三顧的營業秘密偵查報告，劉錦勳指示林廷佑將鑑識報告交給陳宗基信賴的女親信文懿，由文懿前往台北市調查處附近取件，林廷佑與文懿對於交付資料未予否認。

檢調清查，三顧營業秘密案當時交給中正站鑑識，此後三顧的尾牙，陳宗基都會留一桌給中正站，由劉錦勳會帶林廷佑等學弟妹與會。北機站清查劉錦勳相關帳戶，發現自從三顧立案後，他無論赴東南亞旅遊、購買電動摩托車、日常生活開銷，都用現金支付，帳戶的錢不僅沒動，有時還有不明款項存入，懷疑有內鬼洩密，報請檢察官游欣樺偵辦，調查是否行收賄弊端。

劉錦勳過去是調查局十大傑出據點，但因在外交往複雜，曾捲入im.B飯局、性騷擾楊智惠等爭議事件，沒想到又找「徒弟」林廷佑幫忙洩密如。調查局指出，劉男如涉不法，嚴予究責，絕不寬貸。