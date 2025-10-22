涉收賄洩漏鑑識報告 調查官遭搜索

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉承辦三顧營業秘密案機會，將電腦鑑識偵查報告交給三顧副董事長陳宗基，陳男再交給律師事務所作為加強「告訴補充理由狀」；北機站昨天搜索約談劉男、陳男等人到案，詢後依洩密等罪移送台北地檢署複訊。

同案約談三顧公司沈姓財務長、廖姓會計，另以證人約談時任台北市調查處中正站溫姓站主任等七人，其中，調查官林廷佑涉幫助洩密轉列被告。

據了解，陳宗基偵訊時還想委任與其合作補充告訴狀的律師，該律師曾任檢察官，檢調認為有利益衝突不同意。

全案緣起「生技界美魔女」楊智惠二○二二年間，因竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司超基因使用，同一時期資訊管理部門主管董國恩、鄭坤炎也將備份細胞製劑及建廠資料一起帶槍投靠，三顧與子公司樂迦再生科技認為核心技術外流，前往台北市調處報案，指控楊智惠違反營業秘密，由劉錦勳接案負責。

案件偵辦時，發生劉錦勳涉性騷擾與洩密楊智惠，後又爆發調查官違法拘提。辦案人員發現，三顧公司補強告訴理由書中，竟有應屬偵查秘密的「數位證據鑑識報告」，還有當時涉專利且尚未公開的博士論文，懷疑劉錦勳暗通陳宗基、律師洩密。

檢調清查，三顧營業秘密案二○二二年十一月由調查局立案，當時三顧將電腦交給中正站鑑識，此後三顧的尾牙，陳宗基都留一桌給中正站，劉錦勳會帶學弟妹與會。北機站清查劉錦勳相關帳戶，發現自三顧立案後，他無論赴東南亞旅遊、購買電動摩托車、日常生活開銷，都用現金支付，帳戶的錢沒動，有時還有不明款項存入，懷疑洩密偵查內容，報請檢察官偵辦，調查是否行收賄弊端。

據了解，劉錦勳先前遭指控性騷擾雖不成立，但他當時洩漏偵查秘密及瀆職，被法務部移送懲戒法院；劉錦勳過去是調查局十大傑出據點，但疑在外交往複雜，曾捲入im.B飯局、性騷擾楊智惠等爭議事件，如今再爆疑與律師共謀，收受不正利益洩密偵查報告。調查局指出，劉男如涉不法，嚴予究責，絕不寬貸。