台南佃西重劃案涉索賄 郭信良二審無罪

郭信良逆轉無罪 台南市前議長郭信良被控在「佃西自辦市地重劃案」索賄一千三百萬元，一審被依貪汙罪判刑十三年，台南高分院昨逆轉改判無罪。本報資料照片

無黨籍台南市前議長、現任議員郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄一千三百萬元，一審依貪汙等罪判刑十三年；台南高分院認為，郭未藉議長職位向業者勒索財物，也無法佐證收到款項，昨天逆轉改判他無罪。郭信良隨即貼文回應「感謝司法還我清白」！

一審時佃西里長高進見貪汙被判刑九年、教唆犯偽證罪判六月，佃西重劃案會長廖堅志自白犯行，判免刑；台南高分院都撤銷，高收賄部分改判無罪、教唆偽證仍判六月，廖也改判無罪。

台南高分檢指出，收到判決書後研議是否上訴。

檢方指控，二○二一年六月七日，郭信良、高進見藉廖堅志原要將佃西重劃案抵費地便宜賣給高，卻沒履行，要討出售可得利潤一千五百萬元，郭恫嚇索賄；隔天三人再談，郭同意減為一千三百萬元，廖擔憂佃西重劃案土地登記進度恐遭郭施壓，心生畏懼，也再請託郭協助關心處理佃西段一二七四等地號土地登記的事，因而應允，同年六月和九月，各交付五百萬、八百萬元給高進見，讓高和郭朋分。

二審認為，廖堅志指稱洽談時郭信良恫稱「地價重審、訴訟緩登」，僅有片面指訴，廖自己作證也說「佃西重劃案工程都已經驗收給市府接管，地主百分之九十五以上都已經領到重劃後的權狀」，重劃案已接近完成，應是廖主觀上認為議長身分有實質影響力，擔心不照做會有不好影響才給錢，不能證明郭、高有藉勢藉端勒索財物犯行。

合議庭也認為，廖堅志證稱同意給付金額，並不是為了要郭處理佃西重劃案，僅是針對他與高抵費地買賣糾紛，自己是在表面同意，然心有不甘下，起心動念、順便請託郭處理佃西段一二七四等地號土地，也證稱「我如果真的要請託，我個人有很多人脈、很多人選，不會去考慮請郭信良」、「我是『順便』請託」，且後來土地提早完成登記，與郭信良無關，也都沒有證據證明郭有收到相關款項。

合議庭認定，廖堅志雖然自白交付賄賂，但是主觀上並無行賄犯意，客觀上也無對價關係存在，與貪汙罪構成要件不相符合，檢方所提證據不足；檢方另指控郭涉嫌非主管或監督事務圖利部分，也都不構成。

郭信良另涉向三地集團創辦人鍾嘉村收賄九百萬元，橋頭地檢署月初偵結，將郭、鍾等人依貪汙等罪嫌起訴。