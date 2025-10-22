調查官劉錦勳辦營業秘密案洩密 再爆另一調查官轉被告

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑收受業者不正利益，將電腦鑑識的偵查報告交給三顧副董事長陳宗基，再由陳男交給由前檢察官開設的律師事務所作為加強「告訴補充理由狀」，北機站搜索13處地點，約談劉男、陳男共11人到案；其中，中正站調查官林廷佑幫助洩密，證人轉列被告，深夜移送台北地檢署漏夜複訊。

同案約談被告包括三顧公司沈姓財務長、廖姓女會計，文姓法務人員。另以證人約談時任台北市調查處中正站溫姓站主任、詹姓副主任等七人。文姓女法務穿著黑衣，一頭金髮加開衩短裙，打扮相當入時，引人側目。

全案緣起「生技界美魔女」楊智惠於2022年間，因竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司超基因使用，同一時期，資訊管理部門主管董國恩、鄭坤炎也將備份細胞製劑及建廠資料一起帶槍投靠，三顧與與子公司樂迦再生科技認為核心技術外流，前往台北市調查處報案，指控楊智惠違反營業秘密，由劉錦勳接案負責。

檢調偵辦三顧營業秘密案時，先是發生劉錦勳涉性騷擾與洩密楊智惠，後來又爆發調查官違法拘提等情事，鬧得沸沸揚揚，劉錦勳因此改調總務處。辦案人員意外發現，三顧公司補強的告訴理由書中，竟有應屬於偵查秘密的「數位證據鑑識報告」。

檢調清查，三顧營業秘密案當時交給中正站鑑識，但此後三顧的尾牙，陳宗基都會留一桌給中正站，由劉錦勳會帶學弟學弟妹與會。北機站清查劉錦勳相關帳戶，發現自從三顧立案後，他無論赴東南亞旅遊、購買電動摩托車、日常生活開銷，都用現金支付，帳戶的錢不僅沒動，有時還有不明款項存入，懷疑有內鬼洩密偵查容，報請檢察官游欣樺偵辦，調查是否行收賄弊端。

劉錦勳過去是調查局十大傑出據點，但因在外交往複雜，曾捲入im.B飯局、性騷擾楊智惠等爭議事件，沒想到又找「徒弟」林廷佑幫忙洩密如。調查局指出，劉男如涉不法，嚴予究責，絕不寬貸。

三顧公司文姓女法務人員，穿著打扮火辣。記者張宏業／攝影
三顧公司文姓女法務人員，穿著打扮火辣。記者張宏業／攝影
調查局台北市調查處中正站調查官林廷佑涉洩密遭約談。記者張宏業／攝影
調查局台北市調查處中正站調查官林廷佑涉洩密遭約談。記者張宏業／攝影
三顧公司文姓女法務人員，穿著打扮火辣。記者張宏業／攝影
三顧公司文姓女法務人員，穿著打扮火辣。記者張宏業／攝影

性騷擾 查處 北市

延伸閱讀

生技界美魔女跳槽案…前調查官涉洩密、瀆職 檢調搜索約談

樹林員警涉洩密…屏檢聲押獲准 新北警局：2大過免職

上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

相關新聞

涉收賄洩漏鑑識報告 調查官遭搜索

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉承辦三顧營業秘密案機會，將電腦鑑識偵查報告交給三顧副董事...

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪 原因曝光

王姓男子借住好友祖厝，卻趁好友不注意時，拉著好友女友，說自己是關聖帝君，要為她治療，卻性侵女子，被返回的好友發現報警，女...

調查官劉錦勳辦營業秘密案洩密 再爆另一調查官轉被告

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑收受業者不正利益，將電腦鑑識...

郭信良涉索賄二審逆轉改判無罪 台南高分院判決理由出爐

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌以向佃西重劃案會長廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元遭台南地檢署...

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，明傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證，柯曾投資邱的電影公司100萬元，資金...

生技界美魔女跳槽案…前調查官涉洩密、瀆職 檢調搜索約談

「生技界美魔女」前義守大學生物科技系教授楊智惠，任職三顧公司（3224）董座期間涉指示工程師將三顧公司帶往敵對的超基因公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。