調查官劉錦勳辦營業秘密案洩密 再爆另一調查官轉被告

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，疑收受業者不正利益，將電腦鑑識的偵查報告交給三顧副董事長陳宗基，再由陳男交給由前檢察官開設的律師事務所作為加強「告訴補充理由狀」，北機站搜索13處地點，約談劉男、陳男共11人到案；其中，中正站調查官林廷佑幫助洩密，證人轉列被告，深夜移送台北地檢署漏夜複訊。

同案約談被告包括三顧公司沈姓財務長、廖姓女會計，文姓法務人員。另以證人約談時任台北市調查處中正站溫姓站主任、詹姓副主任等七人。文姓女法務穿著黑衣，一頭金髮加開衩短裙，打扮相當入時，引人側目。

全案緣起「生技界美魔女」楊智惠於2022年間，因竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司超基因使用，同一時期，資訊管理部門主管董國恩、鄭坤炎也將備份細胞製劑及建廠資料一起帶槍投靠，三顧與與子公司樂迦再生科技認為核心技術外流，前往台北市調查處報案，指控楊智惠違反營業秘密，由劉錦勳接案負責。

檢調偵辦三顧營業秘密案時，先是發生劉錦勳涉性騷擾與洩密楊智惠，後來又爆發調查官違法拘提等情事，鬧得沸沸揚揚，劉錦勳因此改調總務處。辦案人員意外發現，三顧公司補強的告訴理由書中，竟有應屬於偵查秘密的「數位證據鑑識報告」。

檢調清查，三顧營業秘密案當時交給中正站鑑識，但此後三顧的尾牙，陳宗基都會留一桌給中正站，由劉錦勳會帶學弟學弟妹與會。北機站清查劉錦勳相關帳戶，發現自從三顧立案後，他無論赴東南亞旅遊、購買電動摩托車、日常生活開銷，都用現金支付，帳戶的錢不僅沒動，有時還有不明款項存入，懷疑有內鬼洩密偵查容，報請檢察官游欣樺偵辦，調查是否行收賄弊端。