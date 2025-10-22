柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，明傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證，柯曾投資邱的電影公司100萬元，資金挹注是否涉及犯罪，檢辯要為此攻防，合議庭還傳喚柯文哲、柯辦前主任李文宗交互詰問邱。

依檢方起訴，柯文哲、李文宗、前木可公關公司負責人李文娟涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790 元；柯以肖像權授權金、支付木可員工薪資、投資營利事業侵占1724 萬1036元，另利用木可侵占政治獻金4510萬5754元。

檢方認為，柯文哲、李文宗為投資邱復生的營利事業，由政治獻金匯款100萬元給國際電影公司，以此方式侵占政治獻金，柯文哲、李文宗都不認罪。

此外，法院本周二開庭時，柯文哲的律師鄭深元庭末出招，認已調派新北地檢署主任檢察官的林俊言不當偵訊被告台北市都發局前局長黃景茂，誤載黃的偵訊筆錄，聲請勘驗黃景茂偵訊譯文，也聲請林俊言到庭表示意見，審判長表示，請檢辯明天開庭再表示意見。