柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，明傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證，柯曾投資邱的電影公司100萬元，資金挹注是否涉及犯罪，檢辯要為此攻防，合議庭還傳喚柯文哲、柯辦前主任李文宗交互詰問邱。

依檢方起訴，柯文哲、李文宗、前木可公關公司負責人李文娟涉共同侵占政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬6790 元；柯以肖像權授權金、支付木可員工薪資、投資營利事業侵占1724 萬1036元，另利用木可侵占政治獻金4510萬5754元。

檢方認為，柯文哲、李文宗為投資邱復生的營利事業，由政治獻金匯款100萬元給國際電影公司，以此方式侵占政治獻金，柯文哲、李文宗都不認罪。

此外，法院本周二開庭時，柯文哲的律師鄭深元庭末出招，認已調派新北地檢署主任檢察官的林俊言不當偵訊被告台北市都發局前局長黃景茂，誤載黃的偵訊筆錄，聲請勘驗黃景茂偵訊譯文，也聲請林俊言到庭表示意見，審判長表示，請檢辯明天開庭再表示意見。

年代集團創辦人邱復生。圖／聯合報系資料照片
年代集團創辦人邱復生。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 政治獻金 民眾黨 李文宗 李文娟

相關新聞

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，明傳喚年代集團創辦人邱復生出庭作證，柯曾投資邱的電影公司100萬元，資金...

郭信良涉索賄二審逆轉改判無罪 台南高分院判決理由出爐

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌以向佃西重劃案會長廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元遭台南地檢署...

「小英男孩」鄭亦麟涉賄繼續查 法官裁定3人延長羈押禁見2月

被稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設賄賂施壓台電給予高額饋電容量，鄭偵查押期將屆...

生技界美魔女跳槽案…前調查官涉洩密、瀆職 檢調搜索約談

「生技界美魔女」前義守大學生物科技系教授楊智惠，任職三顧公司（3224）董座期間涉指示工程師將三顧公司帶往敵對的超基因公...

遠紅外線桑拿桶廣告誤導專利資訊 公平會罰富邦媒與百泑各5萬元

公平會今天委員會議決議，富邦媒體科技股份有限公司與百泑企業有限公司於momo購物網銷售「魔力家知足常熱遠紅外線桑拿桶BY...

劇烈搖晃3個月大兒釀眼球上吊、嘴角歪斜 父重傷罪判7年6月

成姓男子照料剛出生3個月的兒子，因壓力過大、情緒失控，搖晃兒子頭部導致兒子眼球上吊、嘴角歪斜，成將兒子送醫，視能、肢體功...

