生技界美魔女跳槽案…前調查官涉洩密、瀆職 檢調搜索約談

「生技界美魔女」前義守大學生物科技系教授楊智惠，任職三顧公司（3224）董座期間涉指示工程師將三顧公司帶往敵對的超基因公司，楊等三人遭起訴。調查局前劉姓調查官涉洩漏辦案期間調取的資料給三顧公司，台北地檢署今依洩密、瀆職罪嫌搜索約談劉姓調查官、三顧陳姓副董等人釐清案情。

據悉，全案由調查局自清自檢發現前劉姓調查官涉嫌犯罪，檢方今指揮調查局北部地區機動工作站偵辦，兵分三路搜索調查官、三顧副董、三顧會計等3人，並帶回3人及三顧財務長等4名被告，及7名證人到案說明。

檢調追查，北市調處中正站前組長劉姓調查官偵辦三顧、樂迦、超基因公司等案件，疑將辦案中調取的資料，洩漏給三顧公司，涉嫌密、瀆職罪嫌，是否有金流對價，今將一併查證有無收受不正當利益。

北檢日前起訴，47歲楊智惠2022年8月28日涉指示三顧資訊部經理董國恩，將樂迦劉姓技術長的電子郵件、公司其他部門資料、細胞製劑先導工廠資料、公務筆電內全數資料備份重置，存進外接式硬碟，擬供新公司使用。董國恩2022年9月間經楊女核准請辭後，涉要求資訊部專員鄭坤炎，將公務筆電內電子郵件備份傳給他，以遠端操作、更改帳號權限等方式，備份公務電子郵件並上傳存儲在雲端空；3人涉背信、無故取得他人電磁紀錄等罪，楊智慧另從重以違反營業秘密法以逾越授權範圍而重置洩漏營業秘密罪起訴。

台北市調查處2023年辦案期間，拘提楊智惠上銬16小時，監察院認為拘提程序有瑕疵，公告通過糾正。另，楊女也曾指控遭劉姓調查官性騷擾，偵查前還約楊吃飯，調查局行政調查後認為，楊不知搜索消息，劉搜索當日也不在場，認為性騷擾不成立。