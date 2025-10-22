遠紅外線桑拿桶廣告誤導專利資訊 公平會罰富邦媒與百泑各5萬元

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會今天委員會議決議，富邦媒體科技股份有限公司與百泑企業有限公司於momo購物網銷售「魔力家知足常熱遠紅外線桑拿桶BY010079」，廣告刊載「專利證明」，但該商品專利公告號M543078在112年6月消滅，因此廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處富邦媒體公司與百泑公司各新臺幣5萬元罰鍰。

公平會表示，上開廣告宣稱整體給人的印象為該商品獲有專利證明，且持續有效。但是經過公平會調查，百泑公司在106年6月11日獲有專利證書，有效期間到115年9月29日，後因未繳專利年費而於112年6月11日消滅，雖然案關商品專利權已於114年2月1日恢復，但其效力並不及於專利權消滅期間，因此相關宣稱與事實不符，足以引起一般大眾對案關商品的品質產生錯誤認知或決定，已經違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，廣告宣稱產品獲有專利，容易使消費者認為該商品較市場上同類商品具有獨創性、新穎性及進步性，且受專利法之保障，因此，業者如果在廣告宣稱取得專利，要持續注意專利期間並確保相關資訊與實際相符，以及隨時更新相關資訊，以免因內容與事實不符而觸法受罰。

業者銷售商品常在廣告刊載「專利證明」，但不少事後卻被發現過期，遭公平會以廣告不實開罰。圖／公平會提供
業者銷售商品常在廣告刊載「專利證明」，但不少事後卻被發現過期，遭公平會以廣告不實開罰。圖／公平會提供

