聽新聞
0:00 / 0:00
「小英男孩」鄭亦麟涉賄繼續查 法官裁定3人延長羈押禁見2月
被稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設賄賂施壓台電給予高額饋電容量，鄭偵查押期將屆，檢方聲請延押，台北地院今裁定鄭、共犯東煒創辦人陳健盛、兒子陳冠滔自本月27日起延長羈押禁見2月。
鄭亦麟畢業於台灣大學經濟系，2015年加入民進黨智庫擔任副研究員，2016年擔任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年出任綠能推動中心副執行長，由於鄭在前總統蔡英文競選時與「核能流言終結者」黃士修筆戰，因與蔡關係良好，被稱「小英男孩」。
檢調獲報，鄭亦麟擔任綠能推動中心副執行長期間，以親友當人頭以「顧問費」名義收受東煒建設賄賂，藉職權向台電施壓，要求給予東煒高饋電容量，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收賄罪。
此外，檢調發現，鄭亦麟名下且有不明來源資金，還涉嫌以親友為人頭方式洗錢，又涉犯財產來源不明罪、洗錢罪。
台北地檢署今年8月25日指揮調查局台南市調查處兵分22路搜索，傳喚鄭及上市公司泓德能源總經理周仕昌、陳健盛、台電副總經理兼執行長許國隆、前副總蕭勝任等9名被告、5名證人到案查證。
據表示，搜索時，鄭亦麟態度囂張，一度向檢調人員嗆聲「你知道我背後是誰嗎？」辦案人員在其住處附近發現被丟棄的手機，經勘驗確定是鄭亦麟的手機，疑為鄭亦麟將手機丟下樓企圖滅證，檢察官偵訊後，依涉重罪、有滅證之虞等理由聲押鄭獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言