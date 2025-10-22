快訊

「小英男孩」鄭亦麟涉賄繼續查 法官裁定3人延長羈押禁見2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

被稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉收受東煒建設賄賂施壓台電給予高額饋電容量，鄭偵查押期將屆，檢方聲請延押，台北地院今裁定鄭、共犯東煒創辦人陳健盛、兒子陳冠滔自本月27日起延長羈押禁見2月。

鄭亦麟畢業於台灣大學經濟系，2015年加入民進黨智庫擔任副研究員，2016年擔任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年出任綠能推動中心副執行長，由於鄭在前總統蔡英文競選時與「核能流言終結者」黃士修筆戰，因與蔡關係良好，被稱「小英男孩」。

檢調獲報，鄭亦麟擔任綠能推動中心副執行長期間，以親友當人頭以「顧問費」名義收受東煒建設賄賂，藉職權向台電施壓，要求給予東煒高饋電容量，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收賄罪。

此外，檢調發現，鄭亦麟名下且有不明來源資金，還涉嫌以親友為人頭方式洗錢，又涉犯財產來源不明罪、洗錢罪。

台北地檢署今年8月25日指揮調查局台南市調查處兵分22路搜索，傳喚鄭及上市公司泓德能源總經理周仕昌、陳健盛、台電副總經理兼執行長許國隆、前副總蕭勝任等9名被告、5名證人到案查證。

據表示，搜索時，鄭亦麟態度囂張，一度向檢調人員嗆聲「你知道我背後是誰嗎？」辦案人員在其住處附近發現被丟棄的手機，經勘驗確定是鄭亦麟的手機，疑為鄭亦麟將手機丟下樓企圖滅證，檢察官偵訊後，依涉重罪、有滅證之虞等理由聲押鄭獲准。

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（中）。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
